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۱۰ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۱۰

معاون استاندار ایلام:

تکریم از سالمندان باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود

تکریم از سالمندان باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود

ایلام-معاون سیاسی، امنیتی استاندار ایلام گفت: تکریم از سالمندان باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری ظهر شنبه در نشست شورای ساماندهی سالمندان استان ایلام اظهار داشت: سالمندان نیازمند محبت و توجه عاطفی لازم بوده و باید از تجربیات این قشر استفاده شود.

وی گفت: تکریم از سالمندان باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.

نماینده مردم شهرستان های دره شهر، دهلران، آبدانان و بدره در مجلس شورای اسلامی در این آیین با بیان اینکه سالمندی امروز هم چالش و هم فرصت محسوب می شود، گفت: باید برای کمک به انتقال تجربیات سالمندان و جلوگیری از انزوای این قشر اقدام های موثر انجام گیرد.

شادمهر کاظم زاده بر تامین فضای تفریحی سالمندان، کمک به بهبود فضای زندگی و سهولت در روند حمل و نقل سالمندان تاکید کرد.

وی با اشاره به روند رو به رشد جمعیت سالمندان در کشور گفت: باید از این تجربه استفاده و با برنامه ریزی مناسب از این دوره به عنوان یک فرصت استفاده شود.

کد مطلب 3784198

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