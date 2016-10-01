دندان پزشک قلابی در بیرجند دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از خبرنگار پایگاه خبری پلیس؛ سردار مجید شجاع در تشریح این خبر گفت: با کسب خبری مبنی بر فعالیت فردی در یکی از شهرستان های استان در امر دندانپزشکی در منزل مسکونی خود، رسیدگی به موضوع به صورت نامحسوس در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران همراه با نماینده شبکه بهداشت و درمان شهرستان به محل مورد نظر اعزام شدند و ضمن رعایت حقوق شهروندی و قانونی و با دستور مقام قضائی بازرسی از منزل نامبرده را شروع کردند.

سردار شجاع ادامه داد: متهم یکی از اتاق های منزل را به دندان پزشکی اختصاص داده بود و در این اتاق آلات و ادوات دندانپزشکی شامل ۱۸ عدد انبر دندانپزشکی، شش عدد الواتور، سه عدد پنس، دو عدد سرنگ فلزی مخصوص دندانپزشکی،۱۰۰ عدد سر سرنگ، ۲۸ عدد آمپول بی حس کننده و یک عدد آینه دندانپزشکی کشف شد.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی عنوان کرد: آلات و ادوات دندان پزشکی جمع آوری و به مقر پلیس منتقل شد و متهم با اعتراف به جرم با تکمیل پرونده در اختیار مقام قضائی قرار گرفت.