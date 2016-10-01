به گزارش خبرنگار مهر، حسن جوادی صادق ظهر شنبه در نشست با مدیران استان بوشهر اظهار داشت: در کشور دو میلیون و ۹۲۷ هزار معبر وجود دارد که بیش از ۲۷۶ هزار معبر بدون پلاک هستند و از ۱۵.۶ میلیون ساختمان در کشور، هشت میلیون و ۱۸۸ هزار ساختمان بدون نام و پلاک است.

وی با اشاره به اجرای طرح مدیریت نشانی مکان محور(GNAF) اضافه کرد: این طرح زمینه تعیین دقیق نشانی‌های فیزیکی را فراهم می‌سازد و دارای ارزش بسیار خوبی برای ادارات دولتی و نهادهای بخش خصوصی است.

معاون جغرافیایی و اطلاعات مکانی شرکت ملی پست با اشاره به شرایط مناسب استان بوشهر برای طرح مدیریت نشانی مکان محور، ادامه داد: زیرساخت‌های خوبی در استان بوشهر برای اجرای این طرح وجود دارد.

وی با اشاره به اجرای فاز نخست طرح GNAF در بوشهر، بیان کرد: از جمله اهداف این طرح می‌توان به افزایش توانایی دولت و افزایش مسئولیت پذیری و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد.

جوادی صادق اضافه کرد: از جمله نیازهای اجرای طرح مدیریت نشانی مکان‌محور، تعریف مرزبندی محلات، نامگذاری دقیق معابر شهری، تعریف دقیق درجه‌بندی معابر، پلاک‌گذاری دقیق و کامل املاک و تهیه و تکمیل نقشه املاک است.

وی از به‌روزرسانی اطلاعات شهری و روستایی استان بوشهر در طرح کد پستی خبر داد و افزود: طرح جی‌نف با هدف یکسان سازی نشانی همه شهروندان کشور اجرا می‌شود.

عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران نیز در این نشست با اشاره به اجرای طرح مدیریت نشانی مکان محور و استعلام میان دستگاهی «GNAF» اظهار داشت: این طرح در ستاد اقتصاد مقاومتی مصوب شده و با امضای معاون اول ریس جمهور ابلاغ شده است.

غلامرضا نجاری با اشاره به اجرای این طرح توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بیان کرد: پیگیری‌های خوبی از سوی استاندار بوشهر در این زمینه صورت گرفته است.

وی با اشاره به اجرای این طرح به صورت پایلوت در پنج شهر کشور، خاطرنشان کرد: نیاز است که برای اجرای مطلوب این طرح شاهد همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها باشیم.