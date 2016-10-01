منشاء گرد و غبار اخیر در جنوب کشور، خارجی است

به گزارش خبرگزاری مهر ضیاء الدین شعاعی مدیر ملی کارگروه مقابله با پدیده گرد و غبار با اشاره به وقوع طوفان های گرد و غباری در جنوب کشور طی چند روز اخیر، گفت: منشاء این طوفان ها کانون خارجی است.

وی با اعلام اینکه نقشه های منطقه ای نشان دهنده تداوم طوفان طی امروز و فردا است، اظهار کرد: منشاء این طوفان ها مرز سوریه و عراق و مرکز عراق است.

شعاعی افزود: با توجه به جهت باد، بیشترین تاثیر از این پدیده را استان های جنوب و جنوب غربی داشتند.

مدیر ملی کارگروه مقابله با پدیده گرد و غبار ادامه داد: این طوفان ها که از روز چهارشنبه به صورت متناوب به خاک کشور وارد می شوند، درای شدت متفاوتی هستند.

به گفته این مقام مسئول، با توجه به شکل گیری توده جدیدی در مرز سوریه و عراق، پیش بینی می شود از نیمه شب با توده جدیدی از گرد و غبار در استان های جنوبی مواجه شویم که شدت آن از توده فعلی کمتر باشد.

