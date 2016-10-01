اظهارات اتحادیه اروپا درباره روند قضایی درایران مداخله جویانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه اظهارات سخنگوی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در خصوص تایید حکم محکومیت یک شهروند ایرانی را امری مداخله جویانه دانست و آن را رد کرد.

وی افزود: از آنجایی که مذاکرات حقوق بشری ایران و اروپا قرار است در آینده‌ای نه چندان دور صورت پذیرد، بیان چنین اظهاراتی، غیرسازنده تلقی می‌شود.

قاسمی خاطرنشان کرد: بی شک صادرکنندگان این بیانیه باید آگاهی داشته باشند که موضوع حقوق بشر و ارتقاء آن با صدور بیانیه‌های سیاسی تحقق نخواهد یافت و این موضوع نباید مستمسک و بهانه‌ای برای دخالت در امور داخلی کشورها و قضاوت پیرامون مسائلی شود که صرفا در حیطه وظایف و اختیارات دستگاه مستقل قضایی کشورهاست.

وی افزود: بدون تردید هرگونه تلاش برای قبولاندن ارزش‌های خاص یک کشور یا منطقه به سایر جوامع با فرهنگ‌ها، آداب و سنن متفاوت تلاشی در جهت رجعت به پارادایم‌های کهنه و قدیمی در روابط بین‌المللی است. چنین ادعاهایی که مبتنی بر فرضیات غیردقیق و بخصوص با ناآگاهی از روند رسیدگی قضایی صورت می‌پذیرد سازنده نخواهد بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: اتحادیه اروپایی لازم است با درک دقیق‌تری از روندهای قضایی در ایران از تکرار اظهارات غیرمتعارف خودداری کند.