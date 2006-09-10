دانشمندان ايراني قرباني تبعيض سياستمداران غرب / اظهارات ضد و نقيض كميسيون انرژي اتمي فرانسه

به گزارش خبرگزاري "مهر"، سازمان دهندگان كنفرانس TNT2006 به بهانه نگراني هاي سياسي درخصوص برنامه هسته اي ايران به اتخاذ تصميمي روي آوردند كه براساس آن 15 محقق ايراني از شركت در اين كنفرانس بازماندند.

در همين حال سازمان دهندگان اين كنفرانس اين تصميم را به تاخير در صدور ويزا ارتباط دادند و اعلام كردند: با لغو تصميم مذكور دو تن از محققان ايراني موفق به شركت در اين كنفرانس شدند. اما اين رخداد نگراني هايي را به بار آورده مبني بر اينكه ايران به دليل عدم توقف برنامه هاي غني سازي اورانيوم خود اكنون با انزواي بين المللي روبه رو مي شود كه در اين بين تبعيد دانشمندان ايراني از كشورهاي ديگر نيز دور از انتظار نيست.

شركت كنندگان در كنفرانس بين المللي نانوتكنولوژي هرگونه تبعيض عليه دانشمندان ايراني را تكذيب كردند و اتخاذ اين تصميم را به سوء تفاهماتي درخصوص قوانين شفاف سازي امنيتي ربط دادند.

مركز برگزاري كنفرانس در "ميناتك" مجموعه اي صنعتي و تحقيقاتي متعلق به كميسيون انرژي اتمي فرانسه (CEA) واقع شده بود.

بنا بر گزارش نشريه "نيچر"، زماني كه "آنتونيو كوريا" رييس سازمان دهندگان كنفرانس هاي نانوتكنولوژي موسسه PHANTOMS در مادريد درخواستنامه هاي شركت ايرانيان در كنفرانسه فرانسه را دريافت كرد، با "ديدير مولكو" مدير CEA تماس گرفت تا درخصوص بروز نگراني هاي امنيتي در اين زمينه با وي مشورت كند.

مولكو به وي گفت: قوانين CEA شامل عدم شركت ايرانيان در اين كنفرانس است. در نتيجه "كوريا" در نهم ژوئن به متقاضيان ايراني از طريق ايميل عذرخواهي كرد و گفت: از پذيرش درخواست شركت شما معذوريم.

مولكو اكنون اعلام كرده كه تصميم اوليه وي يك اشتباه شخصي بوده و ارتباطي با سياست CEA ندارد.

وي افزود: به دليل شرايط سياسي محتاطانه رفتار كرده اما پس از مشورت با مقامات ارشد خود در پاريس، تصميم خود را لغو كرد.

به گفته رضا منصوري فيزيكدان مشهور ايراني دانشگاه صنعتي شريف تهران ضمن ابراز گله مندي از اتخاذ اين تصميم گفت: دانشمندان ايراني همواره قرباني چنين تبعيضاتي از جمله تاخير در صدور ويزا بوده اند.

وي نسبت به محروميت جامعه علمي كشور از حقوق خود ابراز نگراني كرد و با دانشمندان بازمانده از كنفرانس نانوتكنولوژي فرانسه ابراز همدردي كرد.

وي همچنين ابراز اميدواري كرد: اين گونه مشكلات موقتي است و در دراز مدت زمينه مشاركت دانشمندان ايراني با دانشمندان سرشناس جهاني فراهم مي شود كه ثمره آن ارائه نگرش هاي صلح جويانه خواهد بود.

به گزارش مهر، كنفرانس بين المللي نانوتكنولوژي از چهارم تا هشتم ماه سپتامبر در "گرنوبل" فرانسه برگزار شد.