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۱۹ شهریور ۱۳۸۵، ۱۸:۴۰

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در گفتگو با مهر : رتبه هاي برتر كنكور دانشگاه آزاد رايگان پذيرفته مي شوند / رتبه هاي تك رقمي و دو رقمي از تخفيف شهريه برخوردار مي شوند

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در گفتگو با مهر : رتبه هاي برتر كنكور دانشگاه آزاد رايگان پذيرفته مي شوند / رتبه هاي تك رقمي و دو رقمي از تخفيف شهريه برخوردار مي شوند

رتبه هاي برتر كنكور سراسري دانشگاه آزاد اسلامي مي توانند به طور رايگان در اين دانشگاه به تحصيل بپردازند.

دكتر عبدالله جاسبي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: نفرات برتر كنكور مانند رتبه هاي تك رقمي يا دورقمي كه رتبه هاي آنها از سوي سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي اعلام شده، به طور نيم بها و يا تخفيف شهريه مي توانند در دانشگاه آزاد اسلامي به ادامه تحصيل بپردازند.

وي اظهار داشت: اين طرح به منظور حمايت از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي و بالا بردن سطح علمي دانشجويان اين دانشگاه اجرا مي شود.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي از حذف كنكور كارشناسي نيز خبر داد و خاطرنشان كرد: دانشگاه آزاد در تلاش است بعد از كنكور كارداني پيوسته، كنكور كارداني ناپيوسته را نيز حذف كرده و سپس در برخي رشته هاي كارشناسي كه تعداد داوطلبان كمتر از قبول شدگان است كنكور را حذف كند.

جاسبي افزود: با توجه به آن كه جمعيت جوان كشور به سمت مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري حركت مي كنند برنامه ريزي براي حذف كنكور اين مقاطع امكان پذير نيست و بيشتر تلاش دانشگاه براي حذف كنكور در مقاطع پايين تر است.
کد مطلب 378426

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