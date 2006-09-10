رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در گفتگو با مهر : رتبه هاي برتر كنكور دانشگاه آزاد رايگان پذيرفته مي شوند / رتبه هاي تك رقمي و دو رقمي از تخفيف شهريه برخوردار مي شوند

دكتر عبدالله جاسبي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: نفرات برتر كنكور مانند رتبه هاي تك رقمي يا دورقمي كه رتبه هاي آنها از سوي سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي اعلام شده، به طور نيم بها و يا تخفيف شهريه مي توانند در دانشگاه آزاد اسلامي به ادامه تحصيل بپردازند.

وي اظهار داشت: اين طرح به منظور حمايت از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي و بالا بردن سطح علمي دانشجويان اين دانشگاه اجرا مي شود.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي از حذف كنكور كارشناسي نيز خبر داد و خاطرنشان كرد: دانشگاه آزاد در تلاش است بعد از كنكور كارداني پيوسته، كنكور كارداني ناپيوسته را نيز حذف كرده و سپس در برخي رشته هاي كارشناسي كه تعداد داوطلبان كمتر از قبول شدگان است كنكور را حذف كند.

جاسبي افزود: با توجه به آن كه جمعيت جوان كشور به سمت مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري حركت مي كنند برنامه ريزي براي حذف كنكور اين مقاطع امكان پذير نيست و بيشتر تلاش دانشگاه براي حذف كنكور در مقاطع پايين تر است.