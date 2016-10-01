تشویق به مشارکت دانش آموزان خوزستانی در طرح سرشماری اینترنتی

به گزارش خبرنگار مهر، امید حاجتی ظهر امروز شنبه در سومین جلسه ستاد هماهنگی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵ استان که با حضور اعضای ستاد هماهنگی استان در محل سالن جلسات استانداری خوزستان برگزار شد، با ارائه گزارشی از عملکرد ستاد سرشماری استان، اظهار کرد: پیش بینی ها و تدارکات لازم انجام شده و آموزش معاونان و کارشناسان فنی یا روسای گروه تیم های آمارگیر را با موفقیت پشت سر گذاشتیم.

وی با بیان اینکه مرحله سوم آموزش که مربوط به ماموران آمارگیر است در هفته جاری انجام خواهد شد، ادامه داد: تجهیزات مورد نیاز و ستادهای مورد نیاز پیش بینی شده که بر اساس آن در شهرستان اهواز چهار ستاد، دزفول ۲ ستاد و سایر شهرستان های استان هر کدام یک ستاد در نظر گرفته شده و همگی آنها تجهیز شده اند.

مدیر اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵ خوزستان خاطرنشان کرد: تعداد یک هزار و ۵۰۰ تبلت جهت ارائه به ماموران آمارگیر تدارک دیده شده که باید از آنها استفاده کنند.

حاجتی ادامه داد: استقبال مردم در آن حدی که انتظار داشتیم نبوده ولی نسبتا خوب است. اگر در نظر بگیریم که پنجمین استان ایران از نظر جمعیت هستیم ، رتبه ما تا این لحظه در سرشماری اینترنتی هفتم بوده ولی انتظارمان این است با توجه به اینکه ضریب نفوذ اینترنت در بین خانواده های خوزستانی بعد از تهران در مقام دوم قرار گرفته به مراتب نیز بیشتر شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خوزستان بیان کرد: البته پیش بینی های لازم شد که از طریق تبلیغاتی که در سطح مدارس و ادارات و پیش بینی فضاهایی که برای ثبت اینترنتی در ادارات انجام می شود، طرح سرشماری سرعت بگیرد و آمار بالاتر برود ولی انتظارمان این است به مراتب در این مرحله تعداد خانوار بیشتری را به ثبت برسانیم.

وی افزود: یکی از راه هاو مشوق هایی که برای ثبت اینترنتی پیش بینی کرده ایم، مشارکت خانواده بچه هایی است که سر کلاس های آموزش و پرورش حضور دارند. با هماهنگی که با مدیرکل آموزش وپرورش استان انجام دادیم قرار بر این شد به ازای هر نفر یا هر دانش آموز که کد رهگیری خانوارش را ارائه بدهد که نتیجه ثبت اینترنتی در سرشماری است ما یک سرانه ای را برای تجهیز مدارس پیش بینی می کنیم.

حاجتی با بیان اینکه سرشماری ها به عنوان اساسی ترین و پایه ای ترین اطلاعات مبنایی در نظام برنامه ریزی و تصمیم سازی در کل کشور و دنیا مطرح است، گفت: مردم بدانند که ما هر گونه اختیاری، امتیازی و اعتباری برای خوزستان بخواهیم بگیریم بستگی به این دارد که آمارها واقعی و کامل باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خوزستان در پایان افزود: هر چه جمعیت و آمار ما واقعی تر باشد می توانیم امتیازات بهتری بگیریم، پس دعوت می کنیم که هر چه سریع تر با ثبت اطلاعات خانوار خودشان در سامانهwww.sarshomari۹۵.ir که پیش بینی شده، بتوانند ما را یاری دهند تا بتوانیم در برنامه ریزی ها و توسعه هر چه بهتر استان خوزستان قوی تر باشیم.

به گزارش مهر، سومین جلسه ستاد هماهنگی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵ استان به ریاست غلامرضا شریعتی استاندار و با حضور امید حاجتی رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیر اجرای سرشماری خوزستان و سایر اعضای ستاد هماهنگی استان در محل سالن جلسات استانداری خوزستان برگزار شد.