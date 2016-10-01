جبهه غربی - عربی با نا امن کردن منطقه بدنبال ضربه به ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، حجت الاسلام سید محمد علی آل هاشم رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش صبح امروز طی سخنانی در جمع فرماندهان، کارکنان و سربازان مرکز آموزش شهدا وظیفه نیروی زمینی آجا (۰۱) اظهارداشت: از مهمترین دستاوردهای جنگ تحمیلی، حفظ تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران بود.

آل هاشم با بیان این که امروز دشمنان ما در قالب جبهه غربی - عربی در مقابل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران صف آرایی کرده اند، تأکید کرد: دشمنان، با نا امن کردن منطقه به دنبال ضربه زدن به امنیت و آرامش کشور هستند.

وی سپس با طرح این سوال که چرا دشمنان جنگ تحمیلی را علیه ایران اسلامی آغاز کرد، گفت: دشمن و استکبارجهانی از جمله آمریکای جهانخوار و اسرائیل غاصب از پیروزی انقلاب اسلامی ایران غافلگیر شده بودند و نمی‌توانستند بپذیرند که این انقلاب با رهبری داهیانه حضرت امام خمینی(ره) با سرعت به ثمر بنشیند؛ لذا از همان روزهای پیروزی انقلاب توطئه‌های مختلفی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آغاز کردند و شروع به برنامه ریزی های گوناگون از جمله ترور شخصیت‌های کشوری و لشکری، ائمه جمعه و جماعات، توطئه در آذربایجان غربی و کردستان جهت تجزیه و جدایی از ایران و در نهایت جنگ تحمیلی نمودند تا بتوانند نظام نوپای اسلامی را شکست دهند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در ادامه با اشاره به رویاپردازی‌های صدام درباره اشغال خاک ایران اسلامی تصریح کرد: استکبار جهانی پس از ناامید شدن از اقدامات خود برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، برای حمله نظامی به ایران اسلامی، صدام را در نظرگرفت و این فرد مغرور و دلگرم به حمایت‌های کشورهای غربی و شرقی و دولت‌های مرتجع منطقه، حمله رسمی خود را به ایران آغاز کرد با این نیت که بزودی جنگ را به نفع خود به اتمام می‌رساند.

نماینده ولی فقیه در ارتش خاطرنشان کرد: هدف اصلی دشمن از آغاز جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران، براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی، تصرف خاک ایران به ویژه استان حساس و زرخیز خوزستان و تسلط بر نفت منطقه بود.

حجت الاسلام آل هاشم، افزود: دشمنان ما آنقدر به نتیجه تهاجم خود به ایران اسلامی مطمئن بودند که صدام به صورت کاملاً علنی و در مقابل دوربین های تلویزیونی قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را پاره کرد و ادامه مصاحبه‌اش با رسانه‌ها را به خوزستان و تهران حواله داد. آنها حتی نام بعضی از استان‌ها و شهرهای ما را هم عوض کرده و برای آنها استاندار، بخشدار و فرماندار هم تعیین کرده بودند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در ادامه سخنانش به دستاوردهای دفاع مقدس پرداخت و افزود: حفظ تمامیت ارضی کشور با دلاوری نیروهای زمینی، هوایی دریایی و پدافند که در درون نیروی هوایی بود، وحدت و همدلی نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه و بسیج تحت تدابیر پیامبرگونه امام راحل و حضور و مدیریت مستقیم مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) در جبهه های جنگ، باعث شد وجبی از خاک کشور به دشمن واگذار نشود.

«نشر ارزش ها و فرهنگ ایثار در جامعه، افشای چهره ریا و تزویر استکبار جهانی، شکست ابهت پوشالی قدرت های جهانی، ایجاد خودباوری و اعتماد به نفس، اثبات حقانیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، صدور پیام انقلاب اسلامی، پیشرفت های علمی به ویژه در بُعد صنایع نظامی و دیگر صنایع و علوم مانند انرژی هسته‌ای، سلول‌های بنیادی و نانو و حضور قدرتمند در معادلات منطقه‌ای و جهانی» از دیگر دستاوردهای دفاع مقدس بود که حجت الاسلام آل هاشم به آنها اشاره کرد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در ادامه به تبیین وضعیت فعلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پرداخت و گفت: امروز شرایط حساستری نسبت به دوران دفاع مقدس پیش روی کشور وجود دارد و فرماندهی معظم کل قوا در این زمینه بارها مطالبی را بیان فرموده اند، اما آنچه مشخص است این است که دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با تمام عُده و عِده در مقابل ایران اسلامی صف‌آرایی کرده اند و بدیهی است که با توجه به سیاست های عزت طلبانه و استقلال خواهانه ایران، دشمنان که دستشان از منابع و ثروت های کشور ما کوتاه شده است به دشمنی با ما بپردازند. اما رهبری و تدابیر رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه‌ای (مد ظله العالی) به همراه وحدت بین مردم و مسئولین باعث شده که دشمن از رسیدن به اهدافش ناامید بشود.

حجت الاسلام آل هاشم در پایان با بیان این که امروز دشمنان ما در قالب جبهه غربی عربی در مقابل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران صف آرایی کرده و با نا امن کردن منطقه به دنبال ضربه زدن به امنیت و آرامش کشور هستند، افزود: مردم بصیر و همیشه در صحنه ایران اسلامی این حربه دشمنان را که طبق فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب تداعی کننده جنگ احزاب است نیز همانند دیگر توطئه های دشمنان، با تبعیت از ولایت و ایستادگی بی‌اثر کرده‌اند.