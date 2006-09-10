معافيت سربازي نفرات برتر كنكور در بنياد ملي نخبگان بررسي مي شود / نگراني جدي در كيفيت آموزش عالي وجود دارد

مجوزي براي افزايش شهريه دانشگاه آزاد صادر نشده است

دكتر " محمد مهدي زاهدي " صبح امروز در جمع خبرنگاران در خصوص افزايش شهريه دانشگاه ها در سال جاري گفت: در سال جاري در دوره هاي شبانه دانشگاه هاي دولتي افزايشي در شهريه ها نخواهيم داشت. شهريه دانشگاه پيام نور كم بوده و اين دانشگاه سال گذشته به همين دليل متضرر شده است كه اگر دولت كمك نمي كرد منجر به تعطيلي برخي واحدها مي شد. از اين رو شهريه اين دانشگاه تا حدي افزايش مي يابد كه بتواند خود را اداره كند. افزايش شهريه دانشگاه آزاد نيز با تأييد وزارت علوم است و تا اين لحظه از سوي وزارت علوم مجوزي براي انجام اين كار صادر نشده است.

وزير علوم با اشاره به افزايش كميت در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور گفت: در سطح كارداني و كارشناسي امسال ظرفيتي معادل يك ميليون دانشجو در كليه مراكز آموزش عالي ايجاد شد و در بحث تحصيلات تكميلي نيز پس از فرمايشات رهبري و در هنگام اعلام نتيجه 3 هزار ظرفيت جديد اضافه شد.

در بحث كيفيت آموزش عالي نگراني جدي وجود دارد

وي با ابراز نگراني از كيفيت آموزش عالي گفت: در بحث كيفيت آموزش عالي نگراني جدي وجود دارد كه البته وزارت علوم له اين امر اهتمام جدي داشته اما هنوز به نتايج مطلوب دست نيافته ايم.

اختصاص 233 ميليون دلار اعتبار فاينانس به وزارت علوم

زاهدي ادامه داد: تنها با مذاكره با مجلس، بودجه اي معادل 100 ميليارد تومان و همچنين با موافقت مجمع تشخيص مصلحت نظام 233 ميليون دلار به عنوان اعتبار فاينانس براي تجهيز آزمايشگاه ها اختصاص داده شده است. البته روند اداري اين فاينانس كند بوده و علي رغم اينكه 6 ماه از مصوبه گذشته هنوز نتوانستيم كار نهايي را انجام دهيم.

نياز به جذب 5 هزار عضو هيئت علمي داريم

وي با بيان اينكه با كمبود اعضا هيات علمي مواجه هستيم، گفت: سهميه اي كه سازمان مديريت به جذب عضو هيات علمي اختصاص اختصاص داده كم است. وزارت علوم در برنامه چهار ساله بايد 5 هزار عضو هيات علمي را جذب كند اما مجوز سازمان مديريت تنها براي 2 هزار نفر است. البته در سال جاري به توافق رسيده ايم كه امسال 2 هزار نفر جذب شوند.

وزير علوم اظهار داشت: قانون برنامه براي افزايش خوابگاه هاي دانشجويي به وزارت علوم اجازه نمي دهد مستقيما سرمايه گذاري كنيد. از اين رو از سرمايه گذاران و خيرين تقاضا مي كنيم كه نگاهي به خوابگاه سازي داشته باشند و در اين زمينه سرمايه گذاري كنند.