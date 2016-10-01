به گزارش خبرنگار مهر، ندا واشیانی پور ظهر شنبه در یکصد و پنجاهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر ضمن گرامیداشت روز جهانی سالمندان، اظهار داشت: براساس آمار سازمان ملل جمعیت سالمندان ایران یعنی آنها که سنشان ۶۰ سال به بالا است بیش از چهار میلیون و ۵۰۰ نفر بوده که شش درصد از کل جمعیت کشور را تشکیل می دهند.

وی تصریح کرد: تا سال ۲۰۵۰ تعداد سالمندان به رقم ۲۶ میلیون نفر خواهد رسید که ۲۶ درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌دهد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه مسئولان باید توجه بیشتری را نسبت به سالمندان امروز و آینده داشته باشند، افزود: اما ۴۰۰ هزار سالمند در استان اصفهان داریم که ۱۹۰ هزار نفر از آنها در شهر اصفهان زندگی می کنند.

وی به عمده مشکلات سالمندان اشاره کرد و ادامه داد: مشکلات اقتصادی، مشکلات تغذیه‌ای و سلامت، مشکلات در تردد و مسئله تنهایی و گذران اوقات فراغت از جمله این مشکلات است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در بودجه ۹۵ شهرداری اصفهان ۲۸.۷ میلیارد ریال با عنوان مناسب سازی معابر، پارک‌ها و ساختمان‌های شهرداری برای تردد معلولین، جانبازان و سالمندان پیش‌بینی شده است، ابراز داشت: همچنین شش میلیارد ریال نیز برای پروژه‌های مختلفی برای مناسب سازی و نصب وسایل حرکت درمانی و حدود ۳۵ میلیارد ریال در راستای احداث، تعمیر، تجهیز و یا بازسازی سرویس‌های بهداشتی با در نظر گرفتن امکان استفاده برای معلولین و سالمندان در بودجه پیش‌بینی شده است.

وی با تاکید بر اینکه امیدواریم شهرداری با یک برنامه دقیق اجرایی و زمان‌بندی مناسب ما را در رسیدن به اهدافمان یاری کنند، ابراز داشت: لایحه منزلت شهروندی در خصوص لزوم رعایت کرامت انسانی و ارائه خدمات مطلوب به اقشار سالمند، بازنشسته و معلولین پس از بررسی به تصویب شورای شهر رسید.

واشیانی پور با اشاره به اینکه این لایحه شامل سه بخش بوده که بخش اول در خصوص خدمات فرهنگی، آموزشی است که در هفت بند تنظیم شده است، ادامه داد: افزایش آگاهی های عمومی و فرهنگ‌سازی برای حفظ بیشتر کرامت انسانی سالمندان و معلولین با استفاده از تمام امکانات تبلیغات شهری و رسانه‌ای در اختیار و همکاری برای برنامه‌ریزی و توسعه تورهای گردشگری برای سالمندان و بازنشستگان از جمله بندهای این لایحه است.

وی تصریح کرد: همچنین ارسال کتب و محصولات فرهنگی، آموزشی به درب منازل این افراد برای دسترسی سریع، آسان و همکاری در برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه و جشنواره‌ها و اجرای برنامه‌های فرهنگی، تفریحی مرتبط با سالمندان، بازنشستگان از دیگر بندهای این لایحه است.

عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: در بخش حمایت‌های تسهیلاتی نیز چهار بند آمده است که بند اول در مورد حمایت از سازمان‌های مردم نهاد صاحب صلاحیت در جهت احداث، تجهیز و توسعه مراکز توانبخشی، نگهداری، کارآفرینی، آموزشی و فرهنگی ویژه سالمندان در حد سقف بودجه مصوب است و بند دوم در ارتباط با افزایش مساعدت‌های فرهنگی، اجتماعی از سازمان های مردم نهاد مرتبط با معلولان و سالمندان که دارای مجوز رسمی فعالیت هستند، در حد سقف بودجه مصوب است.

وی تاکید کرد: ارائه تخفیفات ویژه در بهره‌مندی از مراکز رفاهی، تفریحی، ورزشی و گردشگری در اختیار شهرداری توسط افراد معلول و سالمند و بازنشسته است که در واقع تخفیفی بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد برای آنها در حوزه های مختلف در نظر گرفته شده است.

واشیانی‌پور با اشاره به ماه محرم اضافه کرد: حماسه عاشورا را زنان و مردانی ساختند که مرگ سرخ و شهادت را بر زندگی ذلت‏ بار ترجیح دادند تا گلواژه آزادی و آزادگی همواره در تاریخ سبز بماند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: انقلاب‌ عاشورا در میان‌ تحولات‌ سیاسی‌ - اجتماعی‌ در صدر اسلام‌، مؤثرترین‌ عامل‌ در راستای بقای اسلام‌ و گویاترین‌ تفسیر بر حدیث‌ شریف‌ نبوی «حسین‌ منی و أنا من‌ حسین‌» است‌ و تنها واقعه ای است که تمام ادیان دنیا به آن احترام می گذارند و حتی گاهی دیده شده در مراسم عزاداری اباعبدالله حسین (ع) شرکت می کنند.

وی ضمن تسلیت و تعزیت این ایام و تشکر از آذین بندی شهر جهت استقبال از ماه محرم و جدول برنامه هایی که سازمان فرهنگی شهرداری اجرا خواهد کرد، گفت: طبق هر سال خدمات شهری لازم و فعال به عزاداران حسینی باید داده شود و چهره شهر از نظم و پاکیزگی لازم برخوردار باشد و توصیه های لازم هم به شهروندان در این خصوص صورت بگیرد که آنها هم به نوعی همکاری های لازم با شهرداری را داشته باشند.

واشیانی پور افزود: همچنین برنامه‌هایی که از سوی سازمان فرهنگی اجرا می‌شود از بار معنایی کافی برخوردار بوده و ضمن معرفی بزرگمردان عاشورا به تکریم و معرفی زنان شیردل و قدرتمند این عرصه نیز بپردازد چراکه نیمی از بار مسئولیت عاشورا به عهده بانوان است.