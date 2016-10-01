افزایش ۵۰درصدی تولید گوشت قرمز و سفید در فومن طی سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ابراهیم زاده عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای سال ۹۵ تاکنون تولید گوشت سفید و قرمز در شهرستان فومن افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۰ هزارتن گوشت قرمز و سفید در فومن تولید شده است، گفت: این میزان تولید نشان از افزایش ۵۰ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته دارد.

رئیس اداره جهاد کشاورزی فومن به تولید دو هزار و ۹۰۰ تن گوشت قرمز اشاره کرد و افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز هشت هزار و ۵۰ تن گوشت سفید در فومن تولید شده است.

وی تعداد دام های سبک و سنگین شهرستان فومن را ۱۲۵ هزار رأس عنوان و خاطرنشان کرد: این دام ها به صورت سنتی و صنعتی نگهداری می شوند.

ابراهیم زاده با اشاره به وجود ۴۸ واحد مرغداری صنعتی و گوشتی در فومن، تصریح کرد: ظرفیت این واحدها در هر دوره ۸۴۰ هزار قطعه بوده که به همین دلیل شهرستان را به یکی از قطب های تولید گوشت سفید در استان تبدیل کرده است.

وی با بیان اینکه شهرستان فومن دارای ۷۰۰ واحد دامداری کوچک و گاوداری شیری است، افزود: هفت هزار و ۵۰۰ بهره بردار نیز در این زمینه فعالیت می کنند.

به گفته این مسئول هشت هزار و ۲۵۰ نفر نیز در دامداری ها و مرغداری های شهرستان به صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار هستند.