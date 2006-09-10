تحريم نفتي بهترين رويكرد در موضوع هسته اي ايران نيست / راه گفتگو هنوز باز است

به گزارش خبرگزاري مهر، رايس درباره موضوع هسته اي ايران در گفتگو با برنامه Late Edition شبكه سي ان ان مدعي شد: شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي نگراني شديد خود درباره موضوع هسته اي ايران را ابراز كرده است و يك و نيم ماه پيش نيز شوراي امنيت، قطعنامه اي را عليه ايران صادر كرد و در آن درخواست كرد تا غني سازي را به حال تعليق درآورد و "محمد البرادعي" مديركل آژانس نيز در همان حين عدم همكاري از سوي تهران را اعلام كرد. لذا آمريكا درباره تهديد ايران غلو نمي كند،بلكه ما درصدد ايجاد ائتلافي جهاني هستيم،زيرا موضوع هسته اي ايران يك مسئله توضيح داده نشده و دردسرساز

است.

رايس در پاسخ به سؤالي درباره اينكه آيا آمريكا در حال حاضر حمايت چين، روسيه و حتي فرانسه را براي اعمال تحريم هاي سخت عليه ايران دارد، گفت: شما خواهيد ديد كه دنيا نگفته است كه از قولي كه درباره ايران داده دست كشيده است و قولي كه آنها داده اند اين است كه شش قدرت ، بسته اي را به ايران پيشنهاد كرده اند و به اين كشور درباره همكاري در زمينه انرژي هسته اي صلح آميز قول داده اند. اما تهران از اين فرصت استفاده نكرده است و همانطور كه قطعنامه شوراي امنيت ذكر كرده ،جهانيان به ايران پاسخ خواهند داد.

وي ادعا كرد: كاملاً مطمئنم كه اين پاسخ تحريم خواهد بود تا به ايران نشان دهد كه نمي تواند به اين شيوه ادامه دهد.

به گزارش "مهر" وزير امورخارجه آمريكا در عين حال افزود: راه گفتگو هنوز باز است وگفتگوها همچنان ادامه دارد، اما همچنين ايران نياز دارد تا بداند كاملاً بايد آگاه باشد كه جهان خود را آماده مي كند تا بر اساس قطعنامه اي كه درست شش هفته پيش در شوراي امنيت تصويب شد، عمل كند.

وي همچنين درباره محتوي و موارد تحريم گفت : مسئله اينجا صادرات نفت ايران نيست ، به خاطر اينكه فكر مي كنيم مسئله مهم اين است كه تحريم درباره مسائل مالي و بازرگاني است و مي خواهيم نشان دهيم كه آنها نمي توانند از سيستم بين المللي براي رتق و فتق امور خود بهره ببرند.

اين مقام آمريكايي تصريح كرد: هر كسي به اين مسئله مي پردازد كه تحريم گاز و نفت بهترين گام بعدي است، اما ما با همپيمانان خود درباره فهرستي از تحريمها گفتگو كرده ايم و جامعه بين المللي و ائتلاف جهاني مي تواند به ايران مسير درست را نشان دهد.