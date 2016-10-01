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۱۰ مهر ۱۳۹۵، ۲۰:۰۸

اختصاصی مهر؛

استیضاح فانی فعلا منتفی شد/ تشکیل کمیته میانجی گری

استیضاح فانی فعلا منتفی شد/ تشکیل کمیته میانجی گری

استیضاح وزیر آموزش و پرورش با تشکیل کمیته میانجی گری جهت بررسی ایرادات طراحان طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش و حل مشکلات در این وزارتخانه فعلا منتفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه امروز هیئت رئیسه مجلس با ۱۵ نفر از طراحان طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش برگزار شد.

در این جلسه ۱۵ نفر از استیضاح کنندگان وزیر آموزش و پرورش و معاون پارلمانی وزیر و برخی اعضای هیئت رئیسه حضور یافتند.

درخواست کنندگان استیضاح وزیر آموزش و پرورش ایرادات خود را پیرامون دانشگاه فرهنگیان، صندوق ذخیره فرهنگیان، برخی معاونان وزیر و برخی انتصابات در استانها بیان کردند. و پس از جلسه بیش از ۲ ساعته مقرر شد فعلا اعلام وصول استیضاح وزیر آموزش و پرورش منتفی شود.

همچنین مقرر شود کمیته ای متشکل از ۳ نفر از روسای وزارت آموزش و پرورش و ۳ نفر از نمایندگان موضوعات مطروحه در استیضاح را مورد بررسی قرار داده و برای حل مشکلات مورد نظر نمایندگان به نوعی میانجیگری کنند.

فردا در صحن علنی مجلس استیضاح وزیر آموزش و پرورش اعلام وصول نخواهد شد.

کد مطلب 3784397

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    نظرات

    • معلم ناامید ۱۶:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      من معلم متاسفم از این خبر فانی برا معلما کار خاصی نکرده و رفتنش امید بیشترمعلمها

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