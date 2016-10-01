استیضاح فانی فعلا منتفی شد/ تشکیل کمیته میانجی گری

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه امروز هیئت رئیسه مجلس با ۱۵ نفر از طراحان طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش برگزار شد.

در این جلسه ۱۵ نفر از استیضاح کنندگان وزیر آموزش و پرورش و معاون پارلمانی وزیر و برخی اعضای هیئت رئیسه حضور یافتند.

درخواست کنندگان استیضاح وزیر آموزش و پرورش ایرادات خود را پیرامون دانشگاه فرهنگیان، صندوق ذخیره فرهنگیان، برخی معاونان وزیر و برخی انتصابات در استانها بیان کردند. و پس از جلسه بیش از ۲ ساعته مقرر شد فعلا اعلام وصول استیضاح وزیر آموزش و پرورش منتفی شود.

همچنین مقرر شود کمیته ای متشکل از ۳ نفر از روسای وزارت آموزش و پرورش و ۳ نفر از نمایندگان موضوعات مطروحه در استیضاح را مورد بررسی قرار داده و برای حل مشکلات مورد نظر نمایندگان به نوعی میانجیگری کنند.

فردا در صحن علنی مجلس استیضاح وزیر آموزش و پرورش اعلام وصول نخواهد شد.