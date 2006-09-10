در سفر رهبر معنوي بودائيان تبت به كانادا؛ دالايي لاما شاد زيستن را هدف زندگي عنوان كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از كنيدين پرس، دالايي لاما راهب 71 ساله بودائي در اولين نشستي كه پس از حضور در ونكوور داشت، به پرسشهاي سه دانشمند برجسته كه در عرصه بهداشت رواني فعاليت مي كنند پاسخ داد.

شب گذشته در ميان اين دانشمندان ديپاك چورپا نيز حضور داشت و به افزايش خشونت و حملات تروريستي در جهاني اشاره كرد كه در آرزوي صلح است.

دالايي لاما گفت: اضطراب اوليه در زندگي از فقر يا سوء استفاده به احساسات منفي چون ترس، حسادت و خشم منتهي مي شود كه سرانجام آن خشونت خواهد بود.

دالايي لاما اعتقاد دارد صلح از آرامش دروني حاصل مي شود. وي گفت: هنگامي كه انسانها شفقت را توسعه دهند گفتگوي معناداري حاصل مي شود و اين گفتگو جهاني را ايجاد مي كند كه خشونت كمتري در آن مشاهده خواهد شد.

رهبر معنوي بودائيان تبت تصريح كرد: به منظور درك گفتگوي معنادار بايد علاقه ديگران را درك كرده و به آنها چون براداران و خواهران خود احترام بگذاريد و آنها را جزئي از خود ببينيد.

دالايي لاما گفت: با نگاه به نمونه تربيت و پرورش مادر، مي توان مفهوم شفقت واقعي را درك كرد.

چاپرا كه ارتباط ذهن و بدن و نسبت آن با بهداشت را مورد مطالعه قرار مي دهد از دالايي لاما پرسيد اگر جامعه نقش مادر بودن را ارتقاء دهد صلح جهاني محقق مي شود.

دالايي لاما با خنده پاسخ داد اين نيز ايده خوبي است. اما پاسخ بلند مدت برخورد با خشونتي است كه خشم و ترس از عوامل محرك آن هستند، بنابراين براي رسيدن به انسانيت بايد از شفقت برخوردار شويم.

آلن يانگ، روانپزشك و معاون مؤسسه بهداشت رواني در دانشگاه بريتيش كلمبيا از دالايي لاما پرسيد كه آيا ميان شفقت و ناهنجاري رواني ارتباطي مي بيند يا خير، در حقيقت وي مي خواست بداند چرا مردم نسبت به افرادي كه از ناهنجاري رواني رنج مي برند نسبت به افرادي كه از ناهنجاري فيزيكي رنج مي برند شفقت كمتري نشان مي دهند.

يانگ گفت: هنگامي كه فرد مبتلا به سرطان در خيابان بخوابد اين امر را به عنوان يك رسوايي و ننگ تلقي مي كنند اما اين امر در مورد فرد مبتلا به اسكينزوفرني چنين نيست.

دالايي لاما در پاسخ گفت: نمي دانم و اشاره كرده كه مركزي كه يانگ در آن فعاليت مي كند بايد محل مناسبي براي تحقيق درباره اين امر باشد كه چرا مردم بنا به دلايلي از افسردگي رنج مي برند.

دالايي لاما گفت: داشتن يك زندگي شاد به چشم انداز ذهني ما بستگي دارد. پول، قدرت و حتي سلامتي در درجه دوم اهميت جاي مي گيرد. اگر وضعيت ذهني آرام باشد در آن صورت احساس شادي و لذت در زندگي ايجاد مي شود.

شهردار ونكوور و وزير شهروند و مهاجرت كانادا در اين مراسم سندي را به دالايي لاما اهدا كردند كه به موجب آن رهبر بودائيان تبت شهروند و تبعه افتخاري كانادا محسوب مي شود. پيش از اين نسلون ماندلا رهبر آفريقاي جنوبي و رائول ولنبرگ ديپلمات سوئد اين جايزه افتخاري را دريافت كردند. اين اقدام كانادا به شدت مورد انتقاد چين قرار گرفت، دپارتمان امور خارجي كانادا گفت: اين كشور چين را حاكم قانوني چين و تبت مي داند اما براي دالايي لاما احترام بسياري قائل است.

رهبر معنوي بودائيان تبت روز جمعه وارد كانادا شده و قرار است طي جلسات مختلفي سخنرانيهاي متعددي داشته باشد. افتتاح مركز دالايي لاما براي صلح و آموزش نيز از برنامه هاي وي در مدت حضور در كانادا اعلام شده است .

دالايي لاما 9 سال پس از اشغال نظامي تبت توسط چين در سال 1959 و به دنبال قيامي ناموفق به هندوستان گريخت.