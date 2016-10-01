انتخاب «مرتضی بانک» بعنوان رئیس ستاد انتخاباتی روحانی تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب اعتدال و توسعه با انتشار اطلاعیه‌ای انتخاب مرتضی بانک، عضو شورای مرکزی این حزب را به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات ۹۶ تکذیب کرد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

«پیرو انتشار مطالبی در برخی رسانه های مجازی اعم از سایت‌های خبری و شبکه های اجتماعی با موضوع انتصاب جناب مرتضی بانک عضو شورای مرکزی و رییس هیات اجرایی حزب اعتدال و توسعه٬ به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی٬ به استحضار می رساند با عنایت به زمان طولانی باقی مانده تا انتخابات آتی ریاست جمهوری٬ اساسا ستاد انتخاباتی روحانی تشکیل نشده٬ لذا هر گونه گمانه زنی درباره ریاست این ستاد نیز از درجه اعتبار ساقط است.

بدین وسیله ضمن تکذیب شایعه اخیر٬ از رسانه های ارجمند و فعالان محترم در شبکه های اجتماعی درخواست می شود اخبار حزب اعتدال و توسعه را صرفا از مراجع ذی‌صلاح این حزب پیگیری کنند»