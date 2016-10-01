۵۰۰۰ هکتار از اراضی چهارمحال وبختیاری به آبیاری نوین مجهز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی بعد از ظهر شنبه در شورای اداری استان اظهار داشت: سازمان مدیریت، محیط زیست و معاون اجرایی طی مذاکراتی باید تکلیف پروژه های باقی مانده استان را مشخص و هر چه زودتر این پروژه ها باید انجام شوند.

وی گفت: در سه سال گذشته قبل از دولت تدبیر و امید ۱۱۰ کیلومتر بزرگراه در این استان وجود داشته است که امروز به ۲۶۰ کیلومتر بزرگراه ارتقاء پیدا کرده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در راستای انتقال آب روستایی ۳۳میلیارد تومان اختصاص یافته اما این اعتبار کاملاً تحقق پیدا نکرده است.

سلیمانی خاطر نشان کرد: در آخر دولت دهم آبرسانی به ۱۲۵ روستا انجام شد که در این دولت نیاز آب ۱۰۰ روستا برطرف شده است.

وی ادامه داد: یک هزار و ۵۷۶ میلیارد تومان پروژه در سه سال گذشته افتتاح شده است که هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پروژه دیگر با سفر رئیس جمهور افتتاح خواهد شد.

وی گفت: زائرسرای استان در مشهد مقدس ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.