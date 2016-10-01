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۱۰ مهر ۱۳۹۵، ۲۰:۲۶

استاندار چهارمحال و بختیاری:

۵۰۰۰ هکتار از اراضی چهارمحال وبختیاری به آبیاری نوین مجهز می شوند

۵۰۰۰ هکتار از اراضی چهارمحال وبختیاری به آبیاری نوین مجهز می شوند

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: پنج هزار هکتار از اراضی چهارمحال وبختیاری در سالجاری به سیستم آبیاری نوین مجهز می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر،   قاسم سلیمانی بعد از ظهر شنبه در شورای اداری استان اظهار داشت: سازمان مدیریت، محیط زیست و معاون اجرایی طی مذاکراتی باید تکلیف پروژه های باقی مانده استان را مشخص و هر چه زودتر این پروژه ها باید انجام شوند.  

وی گفت: در سه سال گذشته قبل از دولت تدبیر و امید ۱۱۰ کیلومتر بزرگراه در این استان وجود داشته است که امروز به ۲۶۰ کیلومتر بزرگراه ارتقاء پیدا کرده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در راستای انتقال آب روستایی ۳۳میلیارد تومان اختصاص یافته اما  این اعتبار کاملاً تحقق پیدا نکرده است.

سلیمانی خاطر نشان کرد: در آخر دولت دهم آبرسانی به  ۱۲۵ روستا انجام شد که در این دولت نیاز آب ۱۰۰ روستا برطرف شده است.  

وی ادامه داد: یک هزار و ۵۷۶ میلیارد تومان پروژه در سه سال گذشته افتتاح شده است که هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پروژه دیگر با سفر رئیس جمهور افتتاح خواهد شد.

وی گفت: زائرسرای استان در مشهد مقدس ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

کد مطلب 3784410

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