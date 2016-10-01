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۱۰ مهر ۱۳۹۵، ۲۰:۳۵

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری:

۴۰ دوربین ثبت تخلفات رانندگی در چهارمحال و بختیاری نصب می شود

۴۰ دوربین ثبت تخلفات رانندگی در چهارمحال و بختیاری نصب می شود

شهرکرد- فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری از نصب و راه اندازی ۴۰ دوربین ثبت تخلفات رانندگی در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس غلامزاده بعد از ظهر شنبه در شورای اداری استان با اشاره به ناامنی حاکم بر دنیا، گفت: با وجود ناامنی در دنیا در نظام جمهوری اسلامی ایران مردم با آرامش زندگی می‌کنند که  این مهم با حضور مردم در صحنه، همدلی بین مسئولان و حرکت در مسیر فرامین رهبری تحقق پیدا کرده است.

وی گفت: امنیت لازمه هر کاری است و اگر آرامش نباشد هیچ کار فرهنگی، سیاسی و اقتصادی محقق نخواهد شد و به سامان نخواهد رسید.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: مبارزه با مواد مخدر یکی از اهداف صالی نیروی انتظامی است و کشفیات مواد مخدر در این استان ۱۰۰ درصد رشد داشته که در این خصوص ۹۲۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط  شده است.

وی ادامه داد:۱۱۴ محل حادثه خیز در استان مشخص شده و همچنین حجم تصادفات کاهش پیدا کرده است و تا پایان سال ۴۰ دوربین ثبت تخلفات رانندگی در این استان نصب می شود.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: ۳۳ دوربین نظارتی نیز در سطح شهرستان شهرکرد نصب خواهد شد.

وی ادامه داد: ۱۰ باند تهیه و توزیع مواد مخدر در استان چهارمحال و بختیاری شناسایی و منهدم شده است.

کد مطلب 3784416

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