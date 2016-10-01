گل های زیادی برای بارسلونا می زنم

به گزارش خبرگزاری مهر٬ «پاکو آلکاسر» مهاجم اسپانیایی تیم فوتبال بارسلونا که در آخرین روزهای نقل و انتقالات تابستانی، والنسیا را با قراردادی به ارزش ۲۵ میلیون پوند به مقصد «نیوکمپ» ترک کرد، پس از انجام چهار بازی برای این تیم هنوز موفق به گلزنی نشده است.

این بازیکن ۲۳ که فصل گذشته در تمامی مسابقاتی که به میدان رفت ۱۵ گل به ثمر رساند٬ اطمینان دارد که با زدن اولین گلش به زودی همانند گذشته گلزنی خواهد کرد.

«آلکاسر» با اعلام اینکه از پیوستن به تیم «لوئیس انریکه» اصلا پشیمان نیست، گفت: روشن است که وارد شدن به باشگاه درجه یکی مانند بارسلونا با بازیکنانی منحصر به فرد٬ سخت است. مهاجمان با گلهایی که می زنند سنجیده می شوند ولی اگر در بارسلونا بازی می کنم به این خاطر است که باشگاه چیزی در من دید که مرا به خدمت گرفته است. من گلزنی خواهم کرد. سال گذشته هم در ثبت اولین گل مشکل داشتم اما پس از آن گلهای زیادی به ثمر رساندم.

وی همچنین افزود: هم تیمی هایم کمک زیادی به من می کنند و باعث می شوند شرایط برایم آسان شود، از همه آنها متشکرم. به نظرم آنها می توانند مغرور باشند چون ستاره های بزرگی هستند اما آنها متواضع اند. بازیکنان بارسلونا می توانند باعث پیشرفت هر بازیکنی شوند که با آنها بازی می کند. تصمیم گرفتم اینجا بیایم تا با بارسلونا موفق باشم و این گام بزرگی در زندگی حرفه ای من است. من تصمیم درستی گرفتم.