سواحل یمن جای تفرج نیست/آمادگی برای واکنش به هرگونه تجاوز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، پس از آنکه یک کشتی جنگی امارات توسط نیروهای یمنی هدف حمله قرار گرفت، سرتیپ «شرف غالب لقمان» سخنگوی رسمی نیروهای مسلح یمن روز شنبه تاکید کرد که یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن آماده هستند و خواهند بود و هر هدف نظامی که وارد آب های منطقه ای این کشور شود بدون شک و تردید مورد هدف قرار خواهد گرفت.

لقمان در گفتگویی تلفنی با شبکه المسیره گفت: ما آماده واکنش هستیم و سواحل یمن جای تفرج نیست.

وی افزود: ما در تمام محورهای درگیری هیچ گونه تاسیسات غیرنظامی را هدف قرار نداده ایم. تمام اقدامات ما مبتنی بر اصول و مبانی است و به غیرنظامیان به هیچ وجه حمله نکرده ایم.

لقمان بیانیه متناقض طرف های متجاوز به یمن در خصوص هدف قرار دادن کشتی جنگی اماراتی را نشان دهنده سردرگمی حاصل از این حمله دانست که هدف از آن فریب ملت های این کشورهاست.

ائتلاف عربی متجاوز به یمن که عربستان سرکردگی آن را برعهده دارد مدعی شده بود که کشتی اماراتی حامل کمک ها به یمن بوده است. شبکه خبری المسیره یمن با انتشار فیلمی از لحظات شلیک موشک و اصابت آن به هدف ادعای نیروهای ائتلاف مبنی بر حمله به یک کشتی غیر جنگی را تکذیب کرد.

لازم به ذکر است که یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن بامداد شنبه یک کشتی جنگی امارات را در مقابل سواحل «المخا» مورد هدف قرار داد که در پی آن این ناو جنگی منهدم و ۲۲ نفر از نظامیان اماراتی کشته شدند.