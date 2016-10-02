بزرگترین پروژه تفریحی و رفاهی مریوان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار مریوان شامگاه شنبه در مراسم افتتاح پارک جنگلی مریوان گفت: فاز نخست این پروژه در سه تراس متفاوت ساخته شده است.

فواد کریمی با بیان اینکه ساخت مسجد، سرویس بهداشتی و مکان فرهنگی برای اجرای تئاتر هم در این پروژه پیش بینی شده است، عنوان کرد: برای احداث فار نخست این پروژه ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات داخلی با حمایت فرماندار و معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: مهمترین مسله در هر پروژه ای توجه به مسائل زیربنایی آن است که ما در این پروژه به این مهم توجه ویژه ای کرده ایم و مسائل زیربنایی این پروژه به صورت ویژه انجام شده است.

شهردار مریوان عنوان کرد: برای ایجاد فاز دم این پروژه هم کار مطالعاتی آن را انجام داده ایم و هم اکنون در حال رایزنی با سرمایه گذاران خارجی برای مشارکت در احداث این پروژه هستیم.

کریمی اعتبار مورد نیاز برای ایجاد فاز دو این پروژه را ۷۰ میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: این فاز شامل تله کابین، سویت های اقامتی، رصدخانه و رستوران و سایت پاراگرایدر است.

وی وسعت این پارک جنگلی را ۶۰ هکتار ذکر کرد و افزود: فاز نخست این پروژه در ۱۰۹ روز احداث و آماده بهره برداری شده است.