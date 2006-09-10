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۱۹ شهریور ۱۳۸۵، ۲۰:۵۶

كاردار ايران در جمهوري چك:

تحريم و تهديد ملت ايران ديگر كارآيي ندارد

كاردار ايران در جمهوري چك با تاكيد بر حق مسلم ملت ايران در برخورداري از دانش هسته اي گفت: امروزه واژه هايي چون تحريم و تهديد به خصوص براي ملت ايران مفهوم و كارآيي ندارد.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، مجيد نيلي در گفتگو با روزنامه هالونويني ضمن تشريح فعاليت هاي صلح آميز هسته اي جمهوري اسلامي ايران، بر حق طبيعي كشورمان در برخورداري از دانش هسته اي تاكيد كرد.

وي با اشاره به اقدامات وسيع انجام شده در راستاي اعتماد سازي منطبق با قوانين و مقررات بين المللي از سوي جمهوري اسلامي، گفت: امروزه واژه هايي چون تحريم و تهديد به خصوص براي ملت ايران مفهوم و كارآيي ندارد.

نيلي وجود تفكرات هژمونيك و يكجانبه گرا در ساختار تصميم گيري سياست خارجي آمريكا را معضل دنياي كنوني و از جمله در اروپا دانسته و تصريح كرد ملت ها با توجه به ويژگي هاي خاص خود در مقابل اين گونه تفكرات مقاومت خواهند كرد.

كاردار ايران در جمهوري چك خاطر نشان كرد: انتظار مي رود مردم چك با توجه به گذشته تلخ و آشنايي با مفاهيمي چون خشونت، تهديد و زور، در برابر خواست هاي غير منطقي قدرت ها واكنش نشان داده و آينده را مبتني بر واقعيت تحليل كنند.

کد مطلب 378452

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