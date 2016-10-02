به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک سی و دوم رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور امروز با برگزاری یک مسابقه به پایان میرسد و تیم فوتبال صبای قم در این مسابقه میهمان تیم فوتبال سفیر آبیک قزوین است.
سفیر آبیک تیمی دسته سومی است که از ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه امروز یکشنبه در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برابر صبای قم صف آرایی میکند در حالی که این مسابقه بازی برگشتی ندارد و تکلیف تیم صعود کننده از این مرحله در بازی امروز مشخص خواهد شد.
این بازی، نخستین دیدار صبای قم در جام حذفی به شمار میرود در حالی که صبا فصل گذشته در این مرحله در قم، تیم نیروی زمینی تهران را حذف کرد اما در مسابقه بعدی در دیدار برابر تراکتورسازی تبریز شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت.
صبای قم در چند هفته اخیر به دلیل تعطیلی دیدارهای لیگ برتر فوتبال مسابقهای در پیش نداشته و تمرینات خود را در تهران پیگیری میکند و به گفته صمد مرفاوی سرمربی صبا به دنبال موفقیت در جام حذفی است.
صبا در صورتی که امروز در قزوین، سفیر آبیک را شکست دهد در مرحله بعد برابر برنده دیدار تیمهای شهدای گروس بیجار کردستان و گل گهر سیرجان به میدان میرود و پس از آن در صورتی که از این مرحله نیز عبور کند به مصاف برنده بازی استقلال و تیم پیروز مصاف مس کرمان و خیبر خرم آباد خواهد رفت.
تیم فوتبال پناه آفرین دیگر نماینده قم در جام حذفی بود که در آغاز این مسابقات به دلیل آنچه کمبود زمان برای آماده سازی و حضور در این مسابقات بود از رویارویی برابر نماینده استان مرکزی انصراف داد.
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