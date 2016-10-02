به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۲۲۸ نماینده آغاز شد.

اولین دستور کار جلسه علنی امروز قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد حقوق های نامتعارف است.

امروز همچنین عادل آذر رئیس دیوان محاسبات نیز قرار است گزارشی در مورد حقوق های نامتعارف به نمایندگان ارائه دهد.

بر اساس دستور امروز مجلس شورای اسلامی، قرار است محمدجواد ظریف رئیس دستگاه دیپلماسی برای پاسخ به یک سوال محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان در مورد فعالیت سفارتخانه ها در حوزه های سیاسی و اقتصادی و سه سوال جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در موضوع برجام، در مجلس شورای اسلامی حضور یابد.