  1. سیاست
  2. مجلس
۱۱ مهر ۱۳۹۵، ۸:۴۵

آغاز صحن علنی مجلس؛

گزارش دیوان محاسبات از حقوق‌های نامتعارف قرائت می شود

گزارش دیوان محاسبات از حقوق‌های نامتعارف قرائت می شود

قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات از حقوق های نامتعارف در دستور کار امروز صحن علنی مجلس قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۲۲۸ نماینده آغاز شد.

اولین دستور کار جلسه علنی امروز قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد حقوق های نامتعارف است.

امروز همچنین عادل آذر رئیس دیوان محاسبات نیز قرار است گزارشی در مورد حقوق های نامتعارف به نمایندگان ارائه دهد.

بر اساس دستور امروز مجلس شورای اسلامی، قرار است محمدجواد ظریف رئیس دستگاه دیپلماسی برای پاسخ به یک سوال محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان در مورد فعالیت سفارتخانه ها در حوزه های سیاسی و اقتصادی و سه سوال جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در موضوع برجام، در مجلس شورای اسلامی حضور یابد.

کد مطلب 3784551

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها