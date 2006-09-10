بيانيه مهم حزب الله لبنان درباره مواضع گروههاي 14 مارس

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رسمي لبنان؛ حزب الله لبنان در بيانيه اي كه در واكنش به بيانيه صادره از سوي نيروهاي 14مارس (مخالف با سوريه) كه خواستار خلع سلاح مقاومت شده اند، منتشر شد، اعلام كرد كه نيروهاي 14مارس از حالت نااميدي، سردرگمي و پريشاني ناشي از نتايج جنگ صهيونيستها برضد لبنان و پيامدهاي داخلي و عربي و بين المللي اين جنگ و در صدر آن پيروزي تاريخي مقاومت و همه كساني از اين مقاومت حمايت و پشتيباني كردند، رنج مي برد.

اين بيانيه افزود كه خواهان كار نيروي 14مارس براي خارج كردن لبنان از صحنه درگيري آمريكا و اسرائيل بر ضد مقاومت لبنان كه اين كشور را در سال 2000 ميلادي آزاد كرد و از موضعگيري بر ضد سوريه و ايران كه تن دادن به سلطه گري آمريكا و شروط اسرائيل را نمي پذيرند، دست بردارند.

حزب الله همچنين خواستار كار نيروهاي 14مارس براي خارج كردن لبنان از صحنه درگيري آمريكا و اسرائيل برضد ملت فلسطين شد كه پايبنده به حقوق مشروع خويش است.

اين بيانيه از نيروهاي 14مارس خواست كه آلت دست آمريكا براي طرحهايش در منطقه نباشند كه خواهان خير و خوبي براي لبنان نبوده بلكه خواهان گذرگاه بودن لبنان براي تحقق اهداف و سياست هاي خود است كه تنها در جهت منافع اسرائيل مي باشد.

اين بانيه افزود كه حزب الله مطلب آمده در بيانيه نيروهاي 14مارس مبني بر نياز به بازگرداندن و جلب اعتماد و اطمينان دوباره لبناني ها به ميهن و كشور خويش را به حق نيازي ضروري مي داند و معتقد است اين امر از طريق تلاش جدي براي ساختن دولتي عادل، توانمند، دموكراتيك و شفاف آغاز مي شود.

اين بيانيه درعين حال نيروهاي 14مارس را ناتوان از تحقق اين هدف دانست و افزود: ما خواستار آغاز پيوستن نيروهاي 14مارس به جبهه داخلي و ملي و چشم پوشي و صرف نظر كردن از تكيه و اتكا بر قدرت هاي بين المللي و دنباله روي از سفيران بيگانه هستيم كه در همه جزئيات لبنان مداخله مي كنند.

اين بيانيه همچنين خواهان متقاهد شدن نيروهاي 14مارس به اين امر شد كه تنها همكاري همه لبناني ها و وحدت و يكپارچگي و مشاركت همگاني در ساختن كشور بدون منزوي كردن هيچ فردي، لبنان را مي سازد و از آن حمايت و صيانت مي كند.

حزب الله افزود: تكرار دعوت به پايان دادن به سلاح حزب الله با ناديده گرفتن دائم پيروزي تاريخي مقاومت لبنان و حق مشروع مقاومت براساس بيانيه هيئت وزيران و بي توجهي دائم به تجاوزگري اسرائيل و تهديد مداوم اسرائيل برضد لبنان از نظر تاييد دنباله روي آنها از آمريكا است (تمديد استوارنامه آنها در نزد آمريكا است)، آمريكايي كه از اسرائيل در جنگ خود ضد لبنان و كشتار مردم و انهدام شهرهاي اين كشور حمايت كرد.