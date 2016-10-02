باید دفتر جدیدی برای فوتسال باز شود/ «کشاورز» عزتش را حفظ کرد

عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیروزی تیم ملی فوتسال ایران مقابل پرتغال و کسب عنوان سومی دنیا، گفت: بازیکنان ایران غیرت را معنا و فعل خواستن را صرف کردند. اگر یک روز قبل از شروع جام جهانی یک نفر می‌گفت تیم ایران با تمام کمبودهایی که داشت می تواند به جمع ۱۶ تیم برتر صعود کند، حتی آنهایی که ادعای فوتسال دارند، باور نمی کردند.

وی افزود: با اتحاد بازیکنان و بخصوص کادر فنی که برادرانه کار را جلو بردند، توانستیم به این نتیجه بسیار مطلوب برسیم. باید از این گوهر گرانبها خوب نگهداری کنیم.

رئیس کمیته فنی و توسعه تاکید کرد: به دست آوردن این گوهر سختی هایی داشت ولی نگهداری آن سخت‌تر است. مسئولان باید کمک کنند و دفتر جدیدی را برای فوتسال را باز کنند. فوتسال پایگاهی است که آبروی ورزش ایران را حفظ می کند.

ترابیان با اشاره به روند صعودی ایران در جام جهانی برزیل، تصریح کرد: ایران توانست یک تنه برزیل قدرتمند و دیگر تیم‌ها را شکست بدهد. متاسفانه یک ناداوری باعث شد که از رسیدن به دیدار نهایی بازبمانیم وگرنه حتی فینالیست می‌شدیم.

وی درباره خداحافظی محمد کشاورز از بازی‌های ملی، تصریح کرد: تصور می کنم کشاورز در یک زمان بسیار مناسب تصمیم به خداحافظی از بازی های ملی گرفت. این واقعیت را خودش متوجه شد که این زمان زمانی است که می تواند عزتش را هم پایدار نگه دارد. حالا کشاورز می تواند همانند سابق در باشگاهش بازی کند و هنوز بازیکن ارزنده ای است.

رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال در پایان درباره اینکه آیا برای گرفتن میزبانی جام جهانی فوتسال در سال 2020 صحبتی با مسئولان فیفا داشته است یا خیر؟ گفت: خیر، راجع به جام جهانی صحبتی نداشتم. دوستان دیگر این کار را انجام دادند.

اینفانتینو تحسین می کرد. می گفت تصور نمی کردم ایران اینقدر در فوتسال پیشرفت کرده باشد و این نشان می دهد کارهای بزرگی در سالهای گذشته انجام شده است. همه اذعان داشتند ایران زیبا بازی می کرد. نوع فوتسالی که ایران بازی می کند در نوع خودش بی نظیر است.