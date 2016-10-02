۱۱ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۱۹

کشتی ساحلی بازیهای آسیایی - ویتنام؛

تیم ایران با کسب ۲ طلا و یک نقره قهرمان شد

تیم ایران در پایان رقابتهای کشتی ساحلی بازیهای آسیایی در شهر دانانگ ویتنام با کسب ۲ مدال طلا و یک مدال نقره به مقام قهرمانی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در روز دوم و پایانی این مسابقات امید حسن تبار در وزن ۸۰ کیلوگرم با شکست نمایندگانی از چین، مغولستان، پاکستان و تایلند صاحب مدال طلا شد. در وزن ۹۰ کیلوگرم سید محمد ساداتی مقابل رقبایی از قرقیزستان، قطر، افغانستان و چین به پیروزی رسید، اما در دیدار فینال برابر حریفی از پاکستان مغلوب شد و به مدال نقره دست یافت.

به این ترتیب تیم ایران با کسب دو مدال طلا توسط محمد نادری در وزن ۷۰ کیلوگرم و امید حسن تبار در وزن ۸۰ کیلوگرم و یک مدال نقره محمد ساداتی در وزن ۹۰ کیلوگرم به مقام قهرمانی رسید.

سرمربیگری این تیم برعهده فردین معصومی دارنده مدالهای نقره و برنز کشتی جهان است.

