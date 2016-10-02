به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتسال ایران شنبه شب موفق شد پس از تساوی ۲ بر ۲ مقابل پرتغال در ضربات پنالتی با نتیجه ۴ بر ۳ مقابل این تیم به برتری برسد. این بهترین نتیجه یک تیم فوتبال آسیایی در رقابتهای جام جهانی است.

شیخ سلمان در پیامی که به همین منظور بر روی خروجی سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار داده، آورده است: از طرف خانواده فوتبال آسیا می خواهم به ایران به خاطر نمایش تماشایی، ارزشمند و تداومی که در طول برگزاری رقابتها داشت تبریک بگویم.

رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا افزود: طبق آنچه در «نگاه» و «ماموریت» ما وجود دارد، ایران نشان داده که تیم های آسیایی نه تنها می توانند با تیم های جهان رقابت کنند بلکه می‌توانند بزرگ ترین عرصه های جهانی را به تسخیر خود درآورند. امیدوارم موفقیت ایران الهام بخش دیگر تیم های آسیایی باشد تا در دنیای فوتسال، توفیقات جدیدی را رقم بزنند.

وی ادامه داد: ایران اکنون یک قدرت حاکم در دنیای فوتسال است و موفقیت آنها در رقابتهای جام جهانی فوتسال نتیجه کار سخت و تعهدی است که فدراسیون فوتبال ایران طی سال های گذشته از خود نشان داده است.

ایران از از سال ۱۹۹۲ نخستین تیم آسیایی است که به جمع چهار تیم برتر رقابتهای جام جهانی فوتسال راه پیدا می کند.