به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقرزاده در همایش فعالان عرصه سوادآموزی و ستاد پشتیانی سوادآموزی خراسان شمالی گفت: نگاه سنتی مبتنی بر یاددادن خواندن و نوشتن باید به سمت محتوای متونی که سرشار از احساس امید، انتقال روحیه خوش‌بینی و احساس خود کارآمدی و تاب آوری باشد برود و در واقع رویکرد روانشناختی مد نظر باشد.

وی ادامه داد: امروز تولید امید، خوش‌بینی، باور به خودکارآمدی و افزایش ضریب تاب آوری که از مولفه های سرمایه روانشناختی هستند باید در برنامه درسی سوادآموزی دیده شود.

باقرزاده افزود: یکی از وظایف گروه پشتیبانی و بهبود کیفیت و برنامه ریزی سودآموزی این است که باید نگاه سنتی که مبتنی بر آموزش خواندن و نوشتن صرف به سمت محتوای متونی که سرشار از احساس امید، انتقال روحیه خوشبینی و احساس خودکارآمدی و تاب آوری باشد هدایت کند.

وی با اشاره به لزوم بهره گیری از چهار سرمایه فیزیکی، انسانی، اجتماعی و روانشناختی برای توسعه هر کشور گفت: سرمایه روان شناختی با چهار ویژگی و مولفه امید، خوشبینی، خودکارآمدی و تاب آوری اگر در انسان جمع باشند اثر فزاینده و تصاعدی بر سایر عناصر توسعه دارد.

علی باقرزاده ادامه داد: مولفه امید ابزاری برای هدفمندی و معناداری زندگی مردم مبتنی بر عزم درونی و یک رخداد بیرونی است و امروز در ادبیات سیاسی کشور ما و دیگر کشورها جای خود را باز کرده است، این مولفه به انتخاب هدف بالاتر، برنامه ریزی برای آن هدف و پشتکار و پی گیری تا رسیدن به نتیجه استوار است.

وی افزود: مولفه خوشبینی باور احتمال رخدادهای خوب بیشتر از رخدادهای بد است و البته خوش‌بینی از جنس خوش باوری و خیالپردازی نیست بلکه پیامد خوشبینی انتخاب هدف های بالاتر و پیچیده ترو انتخاب افق جهانی و پیمانه بزرگتر برای برنامه ریزی است.

باقرزاده گفت: سومین مولفه خودکارآمدی یعنی باور به توانمندی و ظرفیت های درونی خود برای رسیدن به موفقیت است و عنصر تاب آوری که مسئله بسیار مهمی است که اثر آن در اقتصاد، سیاست و فرهنگ، آموزش و مناسبات اجتماعی کاملا مشهود است.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور اظهار داشت: یکی از ویژگی های سرمایه روانشناختی تولید و بازتولید این سرمایه است.

علی باقرزاده افزود: وجود این سرمایه روانشناختی اعتماد به نفس را افزایش می دهد، پرخاشگری و مصرف داروهای روانگردان و مواد مخدر را کاهش می دهد و اضطراب را کنترل می کند.

وی با بیان اینکه بازتولید سرمایه روانشناختی برای افرای را که در شرایط سخت زندگی می کنند از اولویت بالایی برخودار است گفت: رکن اساسی و کلید تولید و بازتولید سرمایه روانشناختی آموزش است.

باقرزاده افزود: آموزش باید برای افرادی که در شرایط سخت هستند به صورت ویژه پیگری شود و یکی ازاین گروها افراد کم سواد و بی سواد جامعه هستند.

رئیس سازمان نهضت سواد آوزی کشور خاطر نشان کرد : معنای سواد در عصر جدید را باید از خواندن و نوشتن صرف که هدف بود به سمت هر آنچه که به به زبیستن و تجربه زندگی بهتر است تغییر دهیم و به سوی یادگیری مهارت ها و قابلیت های برای بهتر زیستن برود.

علی باقرزاده افزود: معیار ارزیابی آینده فعالیت های سواد آموزی بر مبنای مشارکت دستگاه های اجرایی مبتنی بر تولید و باز تولید سرمایه روان شناختی است.

وی با اشاره به بر لزوم سرمایه گذاری در آموزش گفت: یک واحد سرمایه گذاری در آموزش ابتدایی ۱۱ درصد برگشت سرمایه دارد.