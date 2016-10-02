به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانشفر صبح یکشنبه در جلسه بهبود کیفت سوادآموزی استان بوشهر اظهار داشت: با توجه به اینکه در سال آخر از چهارساله عمر دولت تدبیر و امید قرار داریم ضروری است نقاط قوت و ضعف خود را در فرایند سوادآموزی بررسی و تحلیل کرده تا در ادامه کار بتوانیم در توسعه کشور و استان نقشی بارزتر و مفیدتر ایفا کنیم.
معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر ادامه داد: در سه سال گذشته در مجموع هفت هزار و ۴۱۹ نفر جذب افراد محروم از سواد داشتهایم.
وی با اشاره به آموزش فنون تدریس به ۳۰۰ نفر از آموزش دهندگان، اضافه کرد: شناسایی اسمی هفت هزار و ۵۰۰ نفر از اولیاء بیسواد و تالیف کتاب راهنمای تدریس کتاب دوره انتقال و تجدید چاپ مجدد کتاب درسی قرآن دوره انتقال توسط کارشناسان سوادآموزی استان از دیگر اقدامات صورت گرفته است.
دانشفر افزود: از نظر تبلیغاتی ارتباط مستمر خبری با خبرگزارها از جمله مهر، فارس، ایرنا، ایلنا،تسنیم، پانا، پایگاههای خبری، نشریات و روزنامهها قسمتی از عملکرد سوادآموزی استان از ابتدای عمر دولت تدبیر و امید بوده که انتظار داریم با ادامه این روند روبه رشد شاهد نتایج بهتری در حوزه سواد آموزی در استان باشیم.
وی گفت: برای جذب بیسوادان در دوره سواد آموزی هیچ محدودیتی وجود ندارد و باید با تبلیغات بیشتر و مؤثرتر در همه مناطق و شهرستانهای استان تلاش شود راه برای برخورداری این افراد از نعمت خداوندی سواد هموار شود.
معاون سواد آموزی استان بوشهر افزود: اولویت و مأموریت اصلی ما در حوزه سوادآموزی تحت پوشش قراردادن افراد بیسواد است؛ بنابراین باید مسئولان و کارشناسان سواد آموزی در مناطق و شهرستانها تمام تلاش خود را به کار بندند تا از ظرفیتهای اطلاعرسانی از جمله ارتباط تنگاتنگ با رسانهها و بهرهگیری مؤثرتر ار تریبونهای نماز جمعه و جماعات و مساجد این مهم تحقق یابد.
نظر شما