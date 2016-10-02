تلاش مدیریت شهری برای احیای سیروس، چاله میدان وامام زاده یحیی

به گزار ش خبرگزاری مهر ،بازارچه صنایع دستی و هنرهای سنتی عود لاجان با حضور مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران،مسعود سلطانی فر رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و معاون رییس جمهور، محمد سالاری رییس کمیسیون شهر سازی و معماری شورا ، پیروز حناچی معاون وزیر راه و شهر سازی ، عابد ملکی شهردار منطقه ۱۲ و جمعی از مسئولان و علاقه مندان به میراث ارزشمند فرهنگی افتتاح شد.

در خلال این مراسم مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: از اینکه این بازار چه راه اندازی شده و محله تاریخی عودلاجان دارای یک بازارچه هنرهای سنتی شده است بسیار خوشحالم. در گذشته مغازه های این بازار رونق نداشت و مدتی بود که دچار مشکل شده بود اما اکنون شاهد رونق مجدد این بازارچه در قالب بازارچه صنایع دستی و هنرهای سنتی هستیم.

چمران ادامه داد: آنچه برای ما اهمیت دارد در درجه اول آبادانی بازارچه است چرا که هم موجب رونق گردشگری می شود و هم بازار پر رونق اقتصادی ایجاد می کند و هم اینکه افراد می توانند نیاز های خود را ارزان تر از دیگر جاها تهیه کنند. البته حفظ معماری این بازار به عنوان یک مکان دارای میراث ارزشمند فرهنگی و تاریخی نیز از دیگر مشخصه هایی است که دارای اهمیت بود و خوشحالیم که این مهم نیز به خومبی لحاظ شده است .

رییس شورای اسلامی شهر تهران افزود: امیدواریم با ادامه این روند بافت مسکونی محله های اطراف نیز دچار تحول و احیا شود تا شاهد بازگشت جمعیت و زندگی به این محله ها باشیم .

چمران در ادامه خاطر نشان ساخت: به واسطه اینکه مکان و مکان هایی از این دست دارای ارزش میراثی هستند از نظر اقتصادی به دلیل حفظ حریم ارتفاعی ساختمان ها توجیه برای مالکان ندارد که بناهای خود را در چندیدن طبقه بسازند چرا که اساسا مجوز اعطای طبقات برای این بناها وجود ندارد . اما می توان بناهای این محله ها را به همان سبک و سیاق قدیمی و به صورت حیاط دار احیا کرد.

وی پیشنهاد داد برای آنکه این امر رونق پیدا کند مسئولان بیایند و در این محل ها ساکن شوند چرا که زمانی این محل ها ، مکان زندگی شخصیت های مهم و برجسته بودند.

رییس شورای اسلامی شهر تهران افزود: ما در شورای اسلامی شهر تهران از دوره سوم مصوباتی در خصوص احیای بافت های میراثی و مدیریت آن داشتیم و آزادی و اختیار عملی که برای شهرداری نیازمند بوده به آن اعطا کردیم و امروز شاهدیم که مدل مشارکتی سه ضلعی با وجود شهرداری ، مردم و سازمان میراث فرهنگی به خوبی جواب داده است.

چمران در ادامه تاکید کرد: امیدواریم این روند ادامه پیدا کند و در مرحله بعد محله های امام زاده یحیی، سیروس و چاله میدان نیز به این سبک احیا شوند تا شاهد بازگشت جمعیت به این مکان ها باشیم و این محله ها از این حالت انباری شدن بیرون بیاید و به جایگاه خوب و فضای شهری مناسب تبدیل شود.

مدل مشارکتی سه ضلعی کار که شروع شده امیدواریم ادامه پیدا کند تاهمه این مناطق از جمله محله سیروس و چاله میدان و امام زاده یحیی خود از این حالت انباری شدن بیرون بیاید. در مقطعی از زمان این محلات، محل زندگی مهمترین شخصیت های شهر بوده که باید از این حالت بیرون بیاد و به جایگاه خوب و فضای شهری همچون گذشته اش تبدیل شود.

در این مراسم همچنین مسعود سلطانی فر معاون رییس جمهور گفت: راه اندازی این بازارچه نمادی از همکاری سه ضلعی و نتیجه بخش میراث فرهنگی، شهرداری و هیئت امنای بازار تاریخی عودلاجان است.



وی سپس به ویژگی های این بازارچه دائمی نیز اشاره کرد و افزود: این بازارچه در حقیقت نماد عینی همکاری و تحقق سه ماموریت اصلی سازمان است چراکه در این بازار علاوه بر مرمت و احیاء شاهد حضور گردشگران داخلی و خارجی و نیز فروش صنایع دستی و هنرهای سنتی هستیم.



معاون رئیس جمهور در ادامه گفت: یکی از عادت های مثبت مردم علاقه مندی آن ها برای حفظ، نگهداری، مرمت و احیاء آثار و بناهای فرهنگی – تاریخی است.

وی افزود: خوشبختانه این نوع عادت و علاقه مندی در میان مدیران شهرداری، نمایندگان مجلس، اعضاء شورای شهر تهران و وزارت راه و شهرسازی نیز وجود دارد و شاهد همکاری های مناسب آنان برای حفظ و احیاء بناهای تاریخی و فرهنگی هستیم.