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۱۱ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۷

احتمال بازگشت «استیون جرارد» به لیگ برتر انگلستان

احتمال بازگشت «استیون جرارد» به لیگ برتر انگلستان

ملی پوش پیشین انگلستان در ماه نوامبر قراردادش با باشگاه آمریکایی به پایان می رسد و در حالیکه تمدید قراردادش را رد نکرده است، اصرار دارد انتخاب‌هایش گسترده است.

به گزارش خبرگزاری مهر٬ «استیون جرارد» اسطوره باشگاه لیورپول عنوان کرده با اتمام قراردادش در تیم فوتبال ال ای گلکسی می تواند به فوتبال انگلیس بازگردد.

قرارداد «جرارد» با باشگاه آمریکایی در ماه نوامبر به اتمام می رسد، در حالیکه انتظار می رود با مشخص شدن سرنوشت این باشگاه در بازی پلی آف٬ مذاکرات برای تمدید قراردادش بار دیگر آغاز شوند. در غیر این‌صورت وی باید تصمیم به ترک کالیفرنیا بگیرد. «جرارد» فاش کرده است که در نظر دارد تا جای دیگری بازی کند.

به نقل از «ساندی میرر» وی گفت: با خودم فکر می کنم که باید کمی بیشتر بازی کنم یا اینکه بازی را کنار بگذارم و خداحافظی کنم. هنوز از بازی کردن لذت می برم. هنوز عاشق تمرین کردن و رقابتم. پس اگر بتوانم ادامه دهم و پیشنهادی برای ماندن در اینجا یا جای دیگری برای ۶ یا ۱۲ ماه آینده داشته باشم٬ به آن فکر خواهم کرد. اما اگر پیشنهادی نبود، تلاش خواهم کرد و به دنبال مدارک مربیگری می روم و منتظر اتفاقی در آن راه می مانم. شاید این یک وسواس فکری باشد اما هنوز عاشق بازی کردنم. قصد دارم دیر بازنشسته شوم٬ پس تا زمانیکه احساس خوبی دارم٬ می خواهم از بازی کردن لذت ببرم.

کد مطلب 3784707
رضا خسروي

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