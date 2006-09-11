حرف احمدي نژاد اين بود كه اگر هولوكاست كار غربي ها بود چرا ديگران بايد تاوان آن را بدهند / هولوكاست واقعي باشد يا نباشد ستم به فلسطيني ها را توجيه نمي كند / در برخورد با ايران بايد انصاف، منطق و حسن نيت رعايت شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از برنامه C-Span صداي دولتي آمريكا، خاتمي در پاسخ به سؤالي از سوي يك دانشجو درباره هولوكاست و اظهارات محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران در اين رابطه و رد اين پديده گفت : تا آنجايي كه من مي دانم رئيس جمهور ما سؤالي را درباره هولوكاست مطرح كرد و گفت كه اگر هولوكاست را غربي ها ايجاد كرده اند، چرا بايد ديگران تاوان اين عمل را بپردازند.

خاتمي كه به دعوت نشست گروه ائنتلاف تمدنها به آمريكا سفر كرده است، ضمن محكوم كردن هرگونه اقدام كشتار جمعي و پاكسازي قومي از سوي هر طرفي كه باشد،تصريح كرد: هولوكاست از جنايات بزرگ هيتلر و صهيونيستهاست كه درآن يهوديان والبته غيريهوديان فراواني كشته شدند،اما نبايد وسيله اي براي ستم شود، بلكه بايد كساني كه ستم ديده اند، جبران شود.

خاتمي همچنين درباره نمايشگاه كاريكاتورهولوكاست كه سؤال ديگري از سوي دانشجوي مذكور بود، گفت: اين مسئله به آزادي بيان مربوط مي شود و اين اقدامات منعكس كننده ديدگاههاي نظام اسلامي و دولت جمهوري اسلامي نيست.

رئيس جمهورسابق ايران تصريح كرد: من پيرو ديني هستم كه بر اين باور است كشته شدن يك نفر چه يهودي و چه غير يهودي جنايت است.

خاتمي گفت : من قوياً هولوكاست را محكوم مي كنم، چون در آن يهوديان وغير يهوديان بسياري كشته شدند.

روابط ايران و آمريكا از ديگر مباحثي بود كه دانشجويان حاضر در سالن با خاتمي در اين باره گفتگو كردند.

خاتمي با جدي توصيف كردن اين مسئله و اينكه در هر نشستي از وي در آمريكا دراين رابطه سؤال شده است، گفت: روابط تهران و واشنگتن مسئله اي مهم است و يك سوء تفاهم طولاني وجود دارد كه اي كاش وجود نداشت و اي كاش مي شد كاري كرد كه اين سوء تفاهم از بين برود.

وي خاطر نشان كرد: من معتقدم كه دو ملت مي توانند رو در روي هم مشكلات خود را حل كنند هر چند كه معتقدم كه دو ملت هرگز رو به روي هم قرار نمي گيرند.

وي گفت: دولت من آگاهانه و با مطالعه در جهت رفع اين سوء تفاهم گام برداشت و دولت پرزيدنت كلينتون نيز چنين گامهايي را اتخاذ كرد كه كافي نبود و مي توانست گامهاي بهتري بردارد.

وي افزود: ايران براي حل مشكل نياز به معامله و يا پاداش بزرگ ندارد و آنچه نياز است انصاف، منطق و حسن نيت است و ايران به طور جدي براي حل اين مشكل تلاش مي كند و آن را مورد بررسي قرارمي دهد.

به گزارش "مهر" خاتمي همچنين در پاسخ به دانشجويي كه خود را اسرائيلي معرفي كرد درباره سرنوشت "رن آراد" خلبان مفقود شده اسرائيلي گفت: من از سرنوشت وي اطلاعي ندارم، ولي تمام تلاش خود را براي آزادي اسيران انجام خواهم داد.

وي افزود: البته من در گذشته پيش از مسئوليتم و درهنگام مسئوليت خود تلاش فراواني براي يافتن چهار ديپلمات ايراني كه در لبنان مفقود شده اند، نيز انجام دادم، ولي به نتيجه اي نرسيدم.

رئيس مركز بين المللي گفتگوي تمدنها گفت: ما با افرادي كه در منطقه اسارت اين چهار ديپلمات با اسرائيل رابطه نزديكي داشتند نيز براي آزادي اين گروگانها تماس گرفتيم،اين ولي بي نتيجه بوده است.

خاتمي به مفقود شدن امام موسي صدر رهبرشيعيان لبنان و بنيانگذار جنبش امل اشاره نكرد، اما ابراز اميدواري كرد كه هم رون آراد و هم چهار ديپلمات ايراني به خانه هاي خود باز گردند.

خاتمي همچنين درباره درخواست يكي ديگر از دانشجويان درباره مرگ زهرا كاظمي خبرنگار و عكاس كانادايي ايراني الاصل گفت : من كسي را در اين باره به گونه اي كه ديگران به طور علني مطرح مي كنند متهم به قتل ايشان نمي كنم همگي از ديدگاه دولت من در اين باره مطلع هستيد و ما با قوه قضائيه اختلافاتي داشتيم گرچه آنها نيز استدلالهاي خود را داشتند.

وي اقدام خانواده زهرا كاظمي براي سياسي كردن اين مسئله را يكي ديگر از مسائلي دانست كه به بغرنج تر شدن اين پرونده كمك كرده است.

سخنراني خاتمي كه در نيمه شب گذشته در دانشكده جان اف كندي در دانشگاه هاروارد بوستون صورت گرفت از طريق يك مترجم به حاضرين منتقل مي شد.