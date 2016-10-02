به گزارش خبرنگار مهر، شعبانعلی آشوری در نشست خبری صبح یکشنبه خود به میزبانی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهرود درباره روند مراسم بزرگداشت حجت الاسلام محمدرضا احمدی امام جمعه فقید بیارجمند، ابراز داشت: همزمان با فرا رسیدن ایام شهادت سرور و سالار شهیدان در راستای ترویج فرهنگ قدرشناسی و ارج گذاری به علمای فرهیخته دین و معنویت و در راستای سلسله برنامه های نکوداشت مفاخر شهرستان، آیین بزرگداشت مرحوم احمدی ۱۵مهرماه مصادف با چهارم محرم برگزار می شود.

وی افزود: حجت الاسلام محمدرضا احمدی فردی متدین، مهماندار و بسیار مردم دار بود که برگزاری این چنین مراسم بزرگداشت در شناساندن هر چه افزون تر شخصیت این عالم ربانی و روحانی به نسل جدید کمک شایانی می کند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهرود همچنین ابراز داشت: این مراسم بزرگداشت در زمان حیات حجت الاسلام محمدرضا احمدی و در سال ۹۱ در شرف برگزاری بود اما به دلیل بیماری و در نهایت فوت ایشان به زمان دیگری موکول شد تا در نهایت در سال جاری امیدواریم بتوانیم با برگزاری مراسم بزرگداشت به بهترین نحو از ایشان قدرشناسی کنیم.

آشوری ضمن تشریح جزئیات مراسم، تصریح کرد: برنامه های متنوعی در راستای هرچه باشکوه تر برگزار شدن این مراسم تدارک دیده شده که رونمایی از تمبر یادبود، رونمایی از کتاب نورالبصار در بیان شرح حال ۱۴معصوم، برپایی نمایشگاه از آثار حاج شیخ محمدرضا احمدی و برپایی نمایشگاه از مفاخر استان از حاشیه های این مراسم خواهد بود.

وی افزود: رونمایی رسمی از سردیس حجت الاسلام محمدرضا احمدی و نامگذاری میدان ورودی بیارجمند به نام وی از دیگر برگزاری این مراسم بزرگداشت خواهد بود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهرود در پاسخ به سئوالی مبنی بر برگزاری بزرگداشت دیگر مفاخر در شاهرود، پاسخ داد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی درنظر دارد از شخصیت ها و مفاخر استانی نظیر آیت الله شاهرودی، آیت الله طاهری، حجت الاسلام روحانی و ... درسال جاری با برگزاری مراسم بزرگداشت تجلیل کند.

گفتنی است این مراسم در روز پنج شنبه ۱۵مهرماه از ساعت ۹ الی ۱۲در شهر بیارجمند برگزار خواهد شد.