به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پارسایی مدیر کل نمایش خانگی سازمان سینمایی در مورد توزیع محصولات غیر مجاز در شبکه نمایش خانگی توضیح داد: فیلمنامه آثاری که به عنوان غیرسینمایی یا همان ویدیویی در شبکه نمایش خانگی منتشر می‌شوند در شورای پروانه ساخت بررسی شده و مجوز ساخت دریافت می‌کنند و بعد از آماده‌سازی نیز مجددا مورد بازبینی و بررسی قرار گرفته و پروانه نمایش دریافت می‌کنند که ضروری است این مجوز در ابتدای هر فیلم یا سریال به نمایش در آید.

وی ادامه داد: این آثار معمولا دارای هولوگرام بوده و شرکت‌های ویدیو رسانه نیز مجاز به پخش آنها هستند اما متاسفانه گاهی مشاهده می شود که برخی آثار به صورت قاچاق وارد بازار می‌شوند. از جمله برخی انیمیشن‌ها که به صورت قاچاق دوبله و بعد از آماده سازی هولوگرام‌هایی نیز به صورت جعلی روی آنها نصب و توزیع می‌شوند که تشخیص اصالت این کالاها بعضا برای فروشگاه‌های عرضه محصولات ویدئویی غیرقابل تشخیص است.

پارسایی اظهار کرد: تنها امکانی که برای مقابله با این معضل وجود دارد این است که فروشندگان فقط از مراکز معتبر پخش که داری مجوز پخش محصولات فرهنگی هستند، آثار ویدیویی را تهیه و به مخاطبان ارائه کنند.

مدیر کل نمایش خانگی سازمان سینمایی اذعان کرد: متاسفانه اخیرا دو سریال با عنوان «سیندخت» و «اتوپیا» که محصول شبکه جم هستند بدون اخذ پروانه ساخت و در خارج از کشور تولید شده و با بسته‌بندی و هولوگرام جعلی در داخل کشور توزیع شده است. البته ستاد صیانت از محصولات سینمایی و سمعی و بصری از طریق مراجع ذیربط پیگیر این مساله هستند و حتما از طریق مراجع قانونی با توزیع‌کنندگان غیر مجاز این محصولات برخورد خواهد شد.

وی افزود: بعضا برخی افراد این مساله را مطرح می‌کنند که چرا این آثار دارای هولوگرام است. بله، طبیعی است چرا که هولوگرام‌ها به صورت جعلی و غیرقانونی چاپ و روی این محصولات نصب شده است وحتی ممکن است پروانه‌ نمایشی در ابتدای این فیلم‌ها و سریال‌ها به نمایش در آید که همان پروانه نمایش هم جعلی است.

پارسایی وی تصریح کرد: در حال حاضر با نمونه‌های بسیار اندکی از این موارد در شبکه نمایش خانگی مواجه شده‌ایم اما متاسفانه این دو سریال که تبلیغات گسترده‌ای هم برای شان انجام شده به صورت غیر مجاز عرضه شده‌اند و فروشگاه‌هایی که آثار ویدیویی را عرضه می‌کنند متوجه غیرقانونی بودن و جعلی بودن این دو اثر نشده‌اند.

مدیر کل نمایش خانگی سازمان سینمایی اظهار کرد: بلافاصله پس از عرضه غیر مجاز این محصولات از طریق سازمان سینمایی مراجع ذیربط در جریان امر قرار گرفتند و پیگیری قانونی و قضایی این مساله در دستور کار قرار گرفت.

وی در ادامه از دست‌اندرکاران آثار نمایش خانگی و ویدیویی درخواست کرد که دقت بیشتری داشته باشند زیرا این گونه مسائل موجب بی اعتمادی مردم می‌شود و گفت: البته ممکن است در حوزه‌های دیگر همچون آثار شنیداری هم شاهد چنین سوء استفاده‌هایی باشیم همان‌طور که در حوزه انیمیشن هم با چنین مشکلی مواجه هستیم و برخی از انیمیشن‌ها به صورت غیر مجاز دوبله، بسته‌بندی و با هولوگرام‌های جعلی توزیع می‌شوند.

پارسایی در مورد اینکه سازمان سینمایی چه تمهیدی برای حل این مشکل در نظر گرفته است، گفت: سایت سازمان سینمایی و سایت های معتبر مثل خبرگزاری ها مشخصات فیلم ها و ویدئوها را منتشر می کنند. برای آگاهی از اصالت این محتواها به سرعت می توان صحت فیلم و ویدئو را مشخص کرد. مشکل محصولات غیر مجاز فرهنگی مثل مشکل همه محصولات غیر مجاز است که در شبکه توزیع سوپر مارکتی ارایه می شود. البته قرار است بر این اساس سامانه جامعی برای تمامی آثار سینمایی و غیر سینمایی از طریق روابط عمومی سازمان سینمایی راه‌اندازی ‌شود تا فروشندگان از طریق بارکد و شماره پروانه پشت جلد محصولات بتوانند پیش از تهیه و فروش این آثار اصل یا جعلی بودن محصولات را بررسی کنند. پیش‌بینی شده است که با راه‌اندازی این سامانه اصالت محصولات دیداری و شنیداری شبکه نمایش خانگی نیز مثل تمامی محصولات قابل استعلام باشد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر به نظر می‌رسد که باید ستاد صیانت با ابتکار عمل در مبارزه با توزیع و تکثیر غیر مجاز محصولات فرهنگی اقدام کند تا کارخانه‌هایی که در کار تکثیر و توزیع این موارد هستند مجازات شوند. همچنین به نظر می‌رسد در بازخوانی و بازنویسی قوانین قضایی‌ نیز باید تجدید نظر شود. امروزه محصولات سینمایی به صورت چندرسانه‌ای و دیجیتال عرضه می شود، بنابراین باید به صورت جدی به این مسائل رسیدگی شود تا اقدامات ستاد صیانت موثر واقع شود.