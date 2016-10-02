به گزارش خبرنگار مهر، احمد بارگاهی صبح یکشنبه در حاشیه حضور در جشن عاطفه‌ها در خارگ اظهار داشت: برای اینکه برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشیم و به سمت توسعه و پیشرفت حرکت کنیم باید به اطلاعات و آمار مناسب دسترسی داشته باشیم که سرشماری نقش مهمی در دستیابی به این اطلاعات دارد.

وی اضافه کرد: از ابتدای مهر ماه طرح ثبت‌نام اینترنتی سرشماری عمومی نفوس و مسکن در حال اجرا بوده که امید است با همت دانش‌آموزان و ترغیب خانواده‌های خود در این طرح نیاز به مراجعه حضوری مامورین سرشماری کاهش پیدا کند.

شهردار خارگ ادامه داد: کمک هزینه سفر زیارتی کربلای معلی و ۵۰ جایزه نفیس دیگر ویژه شهروندان جزیره توسط شهرداری خارگ در نظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: این جوایز به شرکت کنندگانی که تا تاریخ ۲۴ مهرماه در سامانه سرشماری عمومی نفوس و مسکن شرکت کرده و کد شناسه ۱۲ رقمی دریافتی خود را به روابط عمومی شهرداری خارگ تحویل کنند، اهداء می‌شود.

ترویج فرهنگ نوع‌دوستی در مدارس

رئیس آموزش وپرورش خارگ نیز در این آئین اظهار داشت: ضمن تقدیر وتشکر ویژه از فرهنگیان منطقه به برای اجرای مطلوب پروژه مهر (بازگشایی مدارس) بیان کرد: از نظر ما زمانی پروژه مهر به طور شایسته و درخور تحسین در منطقه خارگ می‌تواند خاتمه یابد که در خاتمه آن، اجرای باشکوه پروژه کمک و نیکوکاری که همان جشن عاطفه‌ها وجشن تقسیم کردن شادی‌ها و مهربانی‌ها است، در مدارس برگزار شود.

رضا برمک افزود: با برگزاری جشن عاطفه‌ها در مدارس، فرهنگ کمک و نوع دوستی را در دانش‌آموزان درونی می‌کنیم و به آنها یاد می‌دهیم انفاق و کمک به دوستان بی‌بضاعتشان می‌تواند احساس امید به آینده را در آنها به وجود بیاورد.

وی در این مراسم ضمن تبریک گرامیداشت هفته نیروی انتظامی عنوان کرد: امنیت و آرامش جامعه ما در گروی فداکاری‌ها و جانفشانی‌های برادران و خواهران ایثارگر و کوشای نیروی انتظامی بوده است و با وجود این عزیزان است که همواره خورشید آرامش و امنیت برایران عزیز می‌تابد.

وی در خصوص اجرای مطلوب سرشماری عمومی نفوس ومسکن اظهار داشت: دانش آموزان می‌توانند به‌صورت همیار آموزش و پرورش در خانواده، والدین خود را از چگونگی و نحوه شرکت در طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن آگاه کنند.

برگزاری مسابقه سرشماری در خارگ

معاون پرورشی اداره آموزش و پرورش منطقه خارگ نیز ضمن تقدیر تشکر ویژه از کسانی که در برگزاری جشن عاطفه ها نقش داشتند گفت: دانش آموزان با شرکت در جشن عاطفه‌ها شادی و نشاط را به قلب‌های کودکان و دانش آموزان نیازمند هدیه می کنند.

جمشید شیخ زاده در خصوص سرشماری عمومی نفوس و مسکن عنوان کرد: از آنجایی که شرکت در سرشماری نفوس و مسکن برای پویایی و ترقی ایران اسلامی بسیار مهم است لذا آموزش و پرورش افتخار دارد با همکاری شهردار خارگ، مسابقه بزرگ سرشماری نفوس ومسکن را ویژه دانش آموزان و فرهنگیان برگزار کند.

در پایان دانش‌آموزان با انداختن پاکت‌های حاوی کمک های نقدی به صندوق و اهدای کمک های غیر نقدی احسان، نیکوکاری و همدلی خود را با دوستان دانش‌آموز بی‌بضاعت خود جشن گرفتند.