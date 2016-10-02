بازتاب پیروزی تیم ملی فوتسال ایران در روزنامه «رکورد» پرتغال

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه رکورد در گزارشی به باخت تیم ملی فوتسال پرتغال مقابل ایران در جام جهانی کلمبیا اشاره کرده است.

در گزارش این روزنامه آمده است: «ایران در بازی با پرتغال در ضربات پنالتی موفق به پیروزی و کسب مقام سوم مسابقات جام جهانی فوتسال شد. بازی در نیمه نخست بدون گل به اتمام رسید ولی در نیمه دوم پرتغال بازی را خوب شروع کرد و توانست دو گل به ثمر برساند. با این حال ایران بازهم دو گل زد تا بازی به پنالتی کشیده شود و در نهایت به عنوان سوم برسد.» در ادامه این گزارش جزئیات بازی و لحظات حساس آن توصیف شده است.

این روزنامه همچنین صحبت «خورخه برِیز» سرمربی پرتغال را منعکس کرده است. خورخه بعد از شکست مقابل ایران گفت: «احساسات متفاوتی دارم. ما می خواستیم اینبار با کسب مدال مسابقات را به پایان برسانیم که اینطور نشد.»