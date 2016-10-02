۱۱ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۵۹

نمایش «خواب زمستانی» راهی بلغارستان می شود

نمایش «خواب زمستانی» به نویسندگی و کارگردانی لیلی عاج برای حضور در جشنواره بین‌المللی «صوفیا» پذیرفته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «خواب زمستانی» به نویسندگی و کارگردانی لیلی عاج برای حضور در جشنواره بین‌المللی «صوفیا» پذیرفته شد و ۲۸ (۷ آبان‌ماه) اکتبر در دانشگاه صوفیا بلغارستان و در جشنواره تئاتر دانشگاهی این کشور روی صحنه خواهد رفت.

این نمایش با نویسندگی و کارگردانی لیلی عاج که این روزها در تالار مولوی روی صحنه می رود در نخستین تجربه بین‌المللی راهی کشور بلغارستان می شود.

سارا رسول زاده، یلدا عباسی، کیمیا موسوی، نسرین درخشان زاده، بهارک شهبازی، روشنک شهبازی، ساناز روشنی و الهام شعبانی ایفای نقش در این نمایش را برعهده دارند.

نمایش «خواب زمستانی» کاندیدای بهترین متن، بهترین کارگردانی و بهترین بازیگری زن از پنجمین جشنواره تئاتر شهر است.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: در شبانه روز چقدر؟ چند دقیقه؟ چند ساعت؟ به بی پولی هاتون فکر می کنین؟ گاهی اونقدر گرفتارهای ما  زیاد می شن که نفس آدم بند می آد. این جور وقتها منتظر معجزه می شیم. آرزو می کنیم کاش می رفتیم خواب زمستانی.

