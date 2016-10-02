به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کرمانشاه، این تفاهم نامه در قالب ۱۸ بند شامگاه امشب شنبه ۱۰ مهر در مجموعه تاریخی هتل لاله بیستون به امضاء دکتر رازانی استاندار کرمانشاه و مثنی علی التمیمی استاندار دیالی عراق رسید.

این تفاهم نامه به منظور گسترش همکاری های اقتصادی، اجتماعی، فنی و مهندسی، فرهنگی و پیگیری مصوبات قبلی صورت گرفت. طرفین ضمن تاکید بر ارتقاء سطح روابط، مفاد ذیل را مصوب نمودند:

بند اول: طرف عراقی اعلام آمادگی نمود هماهنگی های لازم با دولت مرکزی کشور عراق را در راستای تسهیل در تردد زوار عتبات عالیات از طریق مرز سومار به منظور شرکت در مراسم اربعین سالجاری همچنین تامین زیرساخت های لازم در این زمینه را معمول نماید.

بند دوم: مقرر گردید حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از انعقاد این تفاهم نامه مدیران گمرک طرفین در مرزهای سومار _ مندلی به یکدیگر معرفی و جلساتی به منظور هماهنگی های لازم در راستای حل مشکلات گمرکی به صورت مستمر و ماهیانه برگزار نمایند.

بند سوم: طرف عراقی موافقت نمود پیگیری های لازم را به منظور برقراری تعرفه ترجیحی گمرکی برای کلیه محصولات صادراتی استان کرمانشاه به کشور عراق معمول نماید.

بند چهارم: مقرر گردید هرگونه تغییر در مقررات مبادلات تجاری اعم از مجوزهای واردات کالا به عراق، محدودیت های صادراتی طرفین و تغییر قوانین و مقررات گمرکی دو کشور یک ماه قبل از زمان اجرا اطلاع رسانی گردد.

بند پنجم: مقرر گردید فرمانداران شهرستان های گیلانغرب و بلدروز طی برگزاری نشست های مشترک ماهیانه، مسایل و مشکلات مربوط به بازارچه های سومار _ مندلی را بررسی نمایند.

بند ششم: ایجاد ساز و کارهای مناسب توسط اتاق های بازرگانی برای حل و فصل مشکلات تجار ایرانی و عراقی شامل مواردی همچون: ایجاد دفاتر اتاق های بازرگانی در مراکز استان های دو طرف و استقرار نمایندگان آن ها در این دفاتر که این امر موجب اخذ هرگونه مشکلات و مسایل دو طرف مرز توسط آن ها و انعکاس به اتاق های بازرگانی خود جهت برگزاری نشست و جلسات مشترکی برای حل و فصل این مشکلات. لذا طرفین موافقت کردند تا اتاق های مشترک بازرگانی کرمانشاه و بعقوبه به صورت هر سه ماه یکبار به منظور تبادل نظرات؛ بررسی شرایط و رفع موانع تجاری و بازرگانی به منظور تسهیل و توسعه تجارت بین دو استان نسبت به برگزاری جلسه در کرمانشاه و دیالی اقدام نمایند. علاوه بر این طرفین موافقت نمودند نسبت به انجام تورها و بازدیدهای منطقه ای توسط تجار و بازرگانان دو استان دیالی عراق و کرمانشاه ایران به منظور آشنایی، تبادل اطلاعات و انعقاد قراردادهای تجاری اقدام نمایند. افزون بر این طرفین موافقت کردند تا هرگونه اختلاف و شکایتی ناشی از تجارت کالا و خدمات بین دو طرف با مرجعیت و حکمیت اتاق های مشترک بازرگانی کرمانشاه و دیالی بر اساس قوانین و مقررات دو کشور حل و فصل گردد.

بند هفتم: طرف عراقی موافقت نمود نسبت به ایجاد ساز و کار لازم به منظور تسهیل و حل و فصل مشکلات مربوط به صادرات سیمان از مرز خسروی و بازارچه مرزی سومار اقدام نمایند.

بند هشتم: طرف ایرانی در خصوص اجرای پروژه های بخش کشاورزی در زمینه سیستم های نوین آبیاری، باغداری، آبخیزداری، دامپروری، ارایه آموزش های کوتاه مدت، صادرات کالاهای کشاورزی، ایجاد واحد کشت و صنعت از طریق بخش خصوصی و ... در استان دیالی آمادگی خود را اعلام نمود و مقرر شد سازمان های مرتبط با بخش های کشاورزی دو طرف ظرف مدت سه ماه با برگزاری بازدید و نشست های مشترکی، زمینه اجرایی شدن امر فوق را فراهم نمایند.

بند نهم: طرفین تفاهم نمودند طی برگزاری جلساتی نسبت به برنامه ریزی و اجرای تورهای گردشگری و توریسم درمانی بین دو استان، جشنواره های فرهنگی، هنری و ... اقدام نمایند.

بند دهم: طرف ایرانی موافقت نمود نسبت به پذیرش بیماران استان دیالی در بیمارستان های شهر کرمانشاه اقدام و طرف عراقی نیز نسبت به اعلام نیازمندی های درمانی خود ظرف مدت یک ماه پس از امضای تفاهم نامه اقدام نماید.

بند یازدهم: طرف ایرانی با توجه به دارا بودن پتانسیل های مناسب در حوزه پزشکی و دارو سازی، آمادگی خود را برای تامین نیازهای دارویی طرف عراقی از طریق انعقاد قراردادهای فروش دارو اعلام نمود و مقرر شد طرف عراقی پیگیری لازم را از طریق مراجع ذیربط به منظور انعقاد قرادادهای جدید دارو معمول نماید.

بند دوازدهم: با توجه به اهمیت مرز سومار- مندلی در توسعه مبادلات تجاری و تردد زوار عتبات عالیات، طرفین توافق نمودند نسبت به بهسازی و تکمیل زیرساخت های جاده ای منتهی به مرز مذکور اقدام نمایند.

بند سیزدهم: طرف ایرانی با توجه به دارا بودن دانش فنی لازم در زمینه عمران و آبادانی و وجود شرکت ها و موسسات فنی و مهندسی، آمادگی خود را برای صدور خدمات فنی و مهندسی برای کلیه طرح های اجرایی در خصوص آب و فاضلاب، برق، مخابرات، پزشکی، کشاورزی، دامپروری، بازرگانی و صنعتی اعلام نمود و طرف عراقی موافقت نمود فهرست کلیه مناقصات و پروژه های در دست اجرای خود را به استان کرمانشاه اعلام نماید.

بند چهاردهم: مقرر گردید طرف عراقی نسبت به تعیین تکلیف صورت حساب برق مصرفی صادره به کشور عراق براساس اعلام نظر مستند شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه اقدام نماید.

بند پانزدهم: طرف ایرانی آمادگی خود را به منظور انعقاد قرارداد با طرف عراقی در زمینه نیاز سنجی و اجرای دوره های آموزش فنی و حرفه ای به منظور ارتقاء سطح علمی مربیان طرف عراقی همچنین اعزام نیروی کار ماهر اعلام نمود.

بند شانزدهم: طرفین موافقت نمودند زمینه همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی همچنین تبادل استاد و دانشجو را بین دانشگاه های دو استان فراهم نمایند.

بند هفدهم: طرف ایرانی اعلام آمادگی و موافقت خود را با تأسیس شعبه دانشگاه علوم پزشکی در استان دیالی اعلام و مقرر گردید طرف عراقی ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرایی شدن این موضوع اعلام نظر نماید.

بند هیجدهم: طرفین موافقت نمودند با برگزاری نشست های مشترک هر سه ماه یک بار، زمینه اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه مذکور را فراهم نمایند.

این تفاهم نامه در ۱۸ بند و ۲ نسخه به زبان های فارسی و عربی به امضای طرفین رسید.

استاندار دیالی به همراه هیاتی از مسئولین این استان روز گذشته جمعه (۹ مهر) به استان کرمانشاه سفر کرده اند و در این سفر۳ روزه برنامه هایی همچون؛ دیدار فعالان اقتصادی استان کرمانشاه، بازدید از دانشگاه رازی، دیدار با فعالان اقتصادی استان، بازدید از صنایع بزرگ کرمانشاه و مجتمع های کشاورزی را در برنامه کاری خویش داشته اند.