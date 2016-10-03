«فصل بارانی» گراهام گرین در بازار کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، نشر نون ترجمه‌ای تازه از رمان «فصل بارانی» گراهام گرین را در قالب نهمین عنوان از «منظومه داستان ترجمه» منتشر کرد.

این کتاب که با ترجمه یدالله آقا عباسی منتشر شده است از آثار شاخص گرین است که در ایران به طور شایسته معرفی نشده است.

داستان این رمان به طور مشخص درباره یک مرکز نگهداری از بیماران جذامی است و رابطه میان این افراد و دکترهای مستقر در این مرکز به بیماران و به طور کلی مقوله زیست و زندگی.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

حتی در شب هم هوا آنقدر مرطوب بود که رطوبت مثل قطره‌های ریز باران بر گونه‌ها می‌نشست. در طبقه زیرین قایق هنوز شمع‌هایی می‌سوختند و روی عرشه هم مشعلی این طرف و آن طرف می‌رفت و به او نشان می‌داد که قایق کجا لنگر انداخته است. به رودخانه پشت کرد و کوره راه ناهمواری را دید که از پشت کلاس‌ها شروع می‌شد و به طرفی می‌رفت که جغرافی‌دان‌ها آن را مرکز آفریقا می‌نامند. اندکی در روشنایی ماه و ستارگان بدون اینکه بداند چرا، در آن کوره راه پیش رفت. از روبرو صدای نوعی موسیقی می‌شنید. کوره راه او را به روستایی برد و خودش از سمت دیگر بیرون رفت. روستاییان هنوز بیدار بودند. شاید به این خاطر که ماه کامل بود.

گراهام گرین رمان‌نویس، نمایشنامه‌نویس و نویسنده داستان کوتاه و منتقد ادبی انگلیسی است که در طول عمر خود در بسیاری از ماجراهای سیاسی و انقلابی قرن بیستم حاضر بود و داستان‌هایش عمدتا در متن وقایع قرن بیستم می‌گذرد. او در سال‌های آفرینش ادبی‌اش بیش از سی رمان و نمایش‌نامه و تعداد زیادی مقاله و یادداشت نوشته است.

بیش از ۱۵ عنوان کتاب از این نویسنده توسط مترجمانی چون عباس پژمان، حسین حجازی، احمد میرعلایی، یدالله آقاعباسی، مهران توکلی، سعید سعیدپور، پرویز داریوش و گلرخ سعیدنیا به فارسی ترجمه شده است.

یدالله آقاعباسی متولد ۱۳۳۱ است و دکترای ادبیات نمایشی دارد. او به عنوان یکی از فعالان عرصة تئاتر ایران مطرح است و تالیفات و ترجمه‌های زیادی از او در حوزه ادبیات داستانی و ادبیات نمایشی منتشر شده است. همین نشر رمان «آن اسب کهر را بنگر» اثر «امریک پرس برگر» را نیز به ترجمه آقاعباسی در دست انتشار دارد.

این ترجمه را نشر نون با قیمت ۱۷ هزار تومان منتشر کرده است.