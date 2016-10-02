۶۰ درصد اقدامات پلیس انتظامی پیشگیرانه است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبدی صبح یکشنبه در صبحگاه مشترک نیروهای مسلح اردبیل تصریح کرد: امنیت مقوله‌ای نیست که تنها یک دستگاه امنیتی از جمله پلیس ضامن برقراری آن باشد و برای به دست آوردن امنیت مشارکت عمومی مورد تأکید است.

وی با اذعان به اینکه سومین روز از هفته نیروی انتظامی به شعار «قانون‌گرایی، مشارکت عمومی و انضباط اجتماعی» نامگذاری شده است، متذکر شد: برای تحقق امنیت لازم است که مردم در کنار پلیس و بازوی یاری گر آن باشند.

فرمانده انتظامی استان به توطئه‌های دشمن برای مخدوش کردن امنیت کشور اشاره کرد و گفت: امروز نیروهای مسلح پاسدار امنیتی هستند که در سایه مجاهدت‌ها حاصل شده است.

عبدی با تأکید به اینکه نیروهای مسلح با از جان گذشتگی و مجاهدت راه هر گونه توطئه دشمن را سد کرده اند، ادامه داد: به ویژه در سال مزین به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نباید لحظه ای از خنثی کردن توطئه دشمنان غافل شد.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی استان نیز مدافع آرمان‌های شهدا و سلحشوری رزمندگان اسلام است، ادامه داد: امروز وظیفه نیروی انتظامی پاسداری از خون ۱۸۴ شهید و ۳۴۲ جانباز انتظامی استان است.

فرمانده انتظامی استان پلیس را تأمین کننده امنیت دانست و تأکید کرد: در عین حال تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه با هدف ارتقا امنیت در جامعه مورد تأکید است.

عبدی با تأکید به اینکه استان اردبیل از استان‌های امن کشور محسوب می‌شود، اضافه کرد: در مجموع جرایم این استان در نیمه اول سال با کاهش ۹ درصدی به نسبت مدت مشابه سال قبل همراه است.

وی به کاهش ۳۱ درصدی قتل، کاهش ۱۲ درصدی سرقت و کاهش هفت‌درصدی تصادفات فوتی اشاره کرد و متذکر شد: در شش‌ماهه نخست امسال ۲۲۴ هزار و ۴۹۰ تماس با پلیس حاصل شده که نسبت به سال گذشته یک درصد کاهش دارد.

وی به انجام ۱۱۰ هزار و ۶۹ عملیات در پی تماس مردمی اشاره کرد و افزود: علاوه بر این در این مدت ۹۹ هزار و ۷۱۶ مورد از پلیس راهنمایی درخواست شده است.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به رسیدگی به دو هزار و ۵۳۱ پرونده اختلافات خانوادگی در کلانتری‌ها اضافه کرد: ۶۵ درصد از کل پرونده‌ها منجر به سازش شده است.

عبدی با اشاره به بازدید ۱۳ هزار امکنه توسط پلیس افزود: همچنین نیروی انتظامی به پوشش انتظامی ۵۱ محل و ۶۵ بانک و موسسه مالی اقدام کرده است.