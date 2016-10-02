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۱۱ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۲

فرمانده انتظامی استان اردبیل:

۶۰ درصد اقدامات پلیس انتظامی پیشگیرانه است

۶۰ درصد اقدامات پلیس انتظامی پیشگیرانه است

اردبیل – فرمانده انتظامی استان اردبیل گفت: با توجه به تأثیر اقدام پیشگیرانه در ارتقا ضریب امنیتی جامعه، پلیس انتظامی ۶۰ درصد از توان خود را در اقدام پیشگیرانه قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبدی صبح یکشنبه در صبحگاه مشترک نیروهای مسلح اردبیل تصریح کرد: امنیت مقوله‌ای نیست که تنها یک دستگاه امنیتی از جمله پلیس ضامن برقراری آن باشد و برای به دست آوردن امنیت مشارکت عمومی مورد تأکید است.

وی با اذعان به اینکه سومین روز از هفته نیروی انتظامی به شعار «قانون‌گرایی، مشارکت عمومی و انضباط اجتماعی» نامگذاری شده است، متذکر شد: برای تحقق امنیت لازم است که مردم در کنار پلیس و بازوی یاری گر آن باشند.

فرمانده انتظامی استان به توطئه‌های دشمن برای مخدوش کردن امنیت کشور اشاره کرد و گفت: امروز نیروهای مسلح پاسدار امنیتی هستند که در سایه مجاهدت‌ها حاصل شده است.

عبدی با تأکید به اینکه نیروهای مسلح با از جان گذشتگی و مجاهدت راه هر گونه توطئه دشمن را سد کرده اند، ادامه داد: به ویژه در سال مزین به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نباید لحظه ای از خنثی کردن توطئه دشمنان غافل شد.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی استان نیز مدافع آرمان‌های شهدا و سلحشوری رزمندگان اسلام است، ادامه داد: امروز وظیفه نیروی انتظامی پاسداری از خون ۱۸۴ شهید و ۳۴۲ جانباز انتظامی استان است.

فرمانده انتظامی استان پلیس را تأمین کننده امنیت دانست و تأکید کرد: در عین حال تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه با هدف ارتقا امنیت در جامعه مورد تأکید است.

عبدی با تأکید به اینکه استان اردبیل از استان‌های امن کشور محسوب می‌شود، اضافه کرد: در مجموع جرایم این استان در نیمه اول سال با کاهش ۹ درصدی به نسبت مدت مشابه سال قبل همراه است.

وی به کاهش ۳۱ درصدی قتل، کاهش ۱۲ درصدی سرقت و کاهش هفت‌درصدی تصادفات فوتی اشاره کرد و متذکر شد:  در شش‌ماهه نخست امسال ۲۲۴ هزار و ۴۹۰ تماس با پلیس حاصل شده که نسبت به سال گذشته یک درصد کاهش دارد.

وی به انجام ۱۱۰ هزار و ۶۹ عملیات در پی تماس مردمی اشاره کرد و افزود: علاوه بر این در این مدت ۹۹ هزار و ۷۱۶ مورد از پلیس راهنمایی درخواست شده است.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به رسیدگی به دو هزار و ۵۳۱ پرونده اختلافات خانوادگی در کلانتری‌ها اضافه کرد: ۶۵ درصد از کل پرونده‌ها منجر به سازش شده است.

عبدی با اشاره به بازدید ۱۳ هزار امکنه توسط پلیس افزود: همچنین نیروی انتظامی به پوشش انتظامی ۵۱ محل و ۶۵ بانک و موسسه مالی اقدام کرده است.

کد مطلب 3784832
محمد میرزایی ناطق

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