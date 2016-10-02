جشن عاطفه ها مانع ترک تحصیل دانش آموزان بی بضاعت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مجید شرفی پیش از ظهر امروز یکشنبه در آیین آغاز نواختن زنگ عاطفه ها در مدرسه سمیه شهر شادگان با اشاره به تاکید دین مبین اسلام در خصوص کمک به نیازمندان از مردم نوع دوست خواست با شرکت در جشن عاطفه ها، دانش آموزان نیازمند را در تحصیل یاری کنند.

وی افزود: جشن عاطفه ها باعث ایجاد همبستگی ملی و تلطیف فضای عمومی جامعه می شود.

امام جمعه شادگان ادامه داد: مشارکت گسترده مردم در جشن عاطفه ها انگیزه خدمت رسانی را در خادمان ملت افزایش می دهد و همگان باید برای توسعه و تقویت زمینه های همبستگی و انسجام ملی تلاش کنیم.

حجت الاسلام شرفی با اشاره به اینکه هدف از آیین جشن عاطفه‌ها حس نوع‌دوستی میان دانش‌آموزان است و به‌عنوان یک سنت حسنه برای دانش‌آموزان برگزار می‌شود که دانش‌آموزان به‌صورت عملی با این حرکت الهی آشنا شوند، تصریح کرد: برپایی جشن عاطفه‌ها فرصتی است که سبب پرداخت زکات مال می‌شود.

وی گفت: مدرسه باید فضای بانشاط داشته باشد و در کنار آن فرهنگ انفاق و نوع دوستی میان دانش آموزان آن مدرسه ترویج یابد.