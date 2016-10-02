به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی امروز مجلس اطلاعیه اداره رفاه مجلس شورای اسلامی در واکنش به ادعای نماینده اصلاح طلب تهران مبنی بر توزیع کارت های ۵۰۰ هزار تومانی از سوی شهرداری تهران بین نمایندگان قرائت شد.

علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران در پایان جلسه علنی چهارشنبه گذشته مجلس مدعی شد کارت‌های اعتباری ۵۰۰ هزار تومانی از سوی شهرداری تهران در بین نمایندگان توزیع شده و نمایندگان هم از دریافت آن استنکاف کرده اند.

در اطلاعیه اداره رفاه مجلس که در پایان جلسه امروز از سوی هیات رئیسه مجلس قرائت شد آمده است:

پیرو تذکر یکی از نمایندگان در جلسه علنی گذشته مجلس مبنی بر اهدای کارت های ورزشی از سوی شهرداری تهران به نمایندگان محترم لازم است اعلام شود که بر اساس بررسی های صورت گرفته، کارت های مذکور طبق سنوات گذشته برای استفاده نمایندگان صرفا از امکانات ورزشی شهرداری بوده است.

این اقدام از طریق تعامل میان سازمان ورزش شهرداری تهران و تربیت بدنی مجلس انجام شده و امر تازه‌ای نیست و به هیچ وجه کارت های خاص به نحوی که آقای رحیمی اعلام کرده وجود نداشته است.