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۱۱ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۰۲

نیروی انتظامی برای حفظ دستاوردهای انقلاب ازهیچ تلاشی دریغ نمی کند

نیروی انتظامی برای حفظ دستاوردهای انقلاب ازهیچ تلاشی دریغ نمی کند

بجنورد- رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی خراسان شمالی گفت: نیروی انتظامی در راه حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند.

حجت‌الاسلام‌ علیرضا اسدی ارجمندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارکنان نیروی انتظامی در همه حال پیرو ولایت‌فقیه بوده و همواره رهنمودهای مقام معظم رهبری را سرلوحه کاری خود در مأموریت‌های محوله می‌دانند.

وی افزود: برقراری نظم و امنیت در جامعه اسلامی از وظایف اصلی پلیس است و این نیرو در اجرای وظایف خود اخلاق نیک و برخورد اسلامی با شهروندان را در دستور کار خود قرار داده است.

حجت‌الاسلام‌ اسدی ارجمندی هفته ناجا را فرصت مغتنمی برای تعامل و جلب رضایت مردم دانست و تصریح کرد: هفته ناجا فرصت مناسبی برای ایجاد زمینه مشارکت مردم، همبستگی ملی، قانون‌گرایی و احساس امنیت در جامعه است.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه کارکنان در زندگی روزمره خود خصوصیات ائمه اطهار (ع) را سرلوحه کاری خود قرار می‌دهند، عنوان کرد: ائمه اطهار (ع) الگوی سبک زندگی اسلامی در جامعه اسلامی هستند و باید به نحوه زندگی این بزرگواران جهت مصون ماندن از آسیب‌ها توجه ویژه شود.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص نهضت تربیت ۱۰میلیون حافظ قرآنی گفت: عقیدتی سیاسی همگام با جامعه قرآنی و سایر نهادهای فرهنگی در این نهضت سراسری به تربیت کارکنان و خانواده‌ها پرداخته و در سال گذشته نیروی انتظامی مقام نخست رابین نیروهای مسلح کشور کسب کرد.

کد مطلب 3784938

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