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۱۱ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۵۱

معاون خدمات شهرداری زنجان:

۱۷۲ متکدی در زنجان جمع آوری شده است

۱۷۲ متکدی در زنجان جمع آوری شده است

زنجان- معاون خدمات شهرداری زنجان به جمع آوری متکدیان در زنجان اشاره کردو گفت: طی شش ماهه سالجاری ۱۷۲ متکدی در زنجان جمع آوری شده است.

غلامحسین احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به جمع آوری متکدیان در زنجان اشاره کردو افزود: طی شش ماهه سالجاری ۱۷۲ متکدی در زنجان جمع آوری شده است.

وی اظهار کرد: از این تعداد متکدی ۱۲۰ نفر مرد و ۵۲ نفر زن می باشد که از این تعداد ۳۰ نفر از متکدیان به شهر خود بازگشتند و دو نفر هم به مراجع قضایی معرفی شدند.

معاون خدمات شهرداری زنجان گفت: هدف از جمع آوری متکدیان ساماندهی فضای شهری است چرا که وجود این افراد فضای شهری را زشت می کندو در این میان شهرداری زنجان با پنج نفر نیرو و با یک دستگاه خودرو نسبت به جمع آوری متکدیان در زنجان فعال است.

احمدی تاکید کرد: متاسفانه وجود متکدیان در زنجان  معضل بسیار بزرگی است که باید دستگاه های دیگر در جمع آوری و ساماندهی این افراد با شهرداری همکاری کنند که درصورت همکاری شاهد وجود متکدیان در زنجان نخواهیم بود . 

وی  به گرم خانه در دست احداث در شهر زنجان اشاره کردو گفت: این گرم خانه در سایتی به مساحت بیش از ۶۲۶  متر مربع برای افرادی که بی خانمان هستند احداث می شود و قابلیت اسکان ۳۴ نفر را دار و این گرم خانه برای متکدیان نیست.

احمدی به بحث مهم فرهنگسازی اشاره کردو گفت: این امر مستحق فرهنگ سازی و اطلاع رسانی ازطریق اصحاب رسانه و خبرنگاران است.

معاون خدمات شهرداری زنجان گفت: افراد شناسایی و طبقه بندی شدند و عده ای به سازمان بهزیستی تحویل داده شد و در آنجا نگهداری می شوند وعده ای  را نیز به خانواده هایشان تحویل دادیم.

کد مطلب 3784976

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