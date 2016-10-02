انتشار کتابی صوتی از برگزیده جایزه نوبل در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه «نوین کتاب گویا» کتاب صوتی «ماه عسل» نوشته پاتریک مودیانو و ترجمه حسین سلیمانی‌نژاد را منتتشر کرد.

کتاب صوتی ضیافت با صدای احسان چریکی روایت شده است و انتخاب موسیقی اثر بر عهده روزبه یگانه و طراح جلد آن نیز حمید رجایی است.

رمان «ماه عسل» روایتی از یک جست‌وجو است؛ یک معمای پیچیده. اما بالاتر از همه می‌تواند تاملی بر فریب‌ها و دام‌های حافظه باشد. مودیانو در این کتاب، جهانی را به تصویر می‌کشد که مبهم است و آکنده از عدم قطعیت که نمی‌شود از دست آن خلاص شد. ماه عسل داستانی است در جست‌وجوی هویت.

پاتریک مودیانو نویسنده فرانسوی و برنده جایزه نوبل ادبیات سال ۲۰۱۴ است.

از دیگر کتاب‌های او می‌توان به رمان‌های «تصادف شبانه»، «بلوارهای کمربندی»، «تا در محله گم نشوی» و «مرا نگین کوچولو می‌نامیدند» اشاره کرد.

کتاب صوتی ماه عسل در ۲۵۹ دقیقه توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.