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۱۱ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۲۹

انتشار کتابی صوتی از برگزیده جایزه نوبل در ایران

انتشار کتابی صوتی از برگزیده جایزه نوبل در ایران

کتاب صوتی «ماه عسل» اثر پاتریک مودیانو توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه «نوین کتاب گویا» کتاب صوتی «ماه عسل» نوشته پاتریک مودیانو و ترجمه حسین سلیمانی‌نژاد را  منتتشر کرد.

 کتاب صوتی ضیافت با صدای احسان چریکی روایت شده است و انتخاب موسیقی اثر بر عهده روزبه یگانه و طراح جلد آن نیز حمید رجایی است.

رمان «ماه عسل» روایتی از یک جست‌وجو است؛ یک معمای پیچیده. اما بالاتر از همه می‌تواند تاملی بر فریب‌ها و دام‌های حافظه باشد. مودیانو در این کتاب، جهانی را به تصویر می‌کشد که مبهم است و آکنده از عدم قطعیت که نمی‌شود از دست آن خلاص شد. ماه عسل داستانی است در جست‌وجوی هویت.

پاتریک مودیانو نویسنده فرانسوی و برنده جایزه نوبل ادبیات سال ۲۰۱۴ است.

از دیگر کتاب‌های او می‌توان به رمان‌های «تصادف شبانه»، «بلوارهای کمربندی»، «تا در محله گم نشوی» و «مرا نگین کوچولو می‌نامیدند» اشاره کرد.

کتاب صوتی ماه عسل در ۲۵۹ دقیقه توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.

کد مطلب 3785052
حمید نورشمسی

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