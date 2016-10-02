محسن مرگن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در کلاس ۱۰۰۰ سیسی این مسابقات در رشته ریس که در محل مجموعه بزرگ ثامن مشهد به رقابت پرداختم و اول شدم همچنین در کلاس ۲۵۰ سیسی نیز با موتورسواران مطرح کشوری به رقابت پرداخته و توانستم عنوان نایبقهرمان را کسب کنم.
به گفته وی حمیدرضا برقمندی دیگر موتورسوار گرمهای شرکتکننده در این مسابقات نیز در کلاس ۱۲۵ سیسی مقام دوم را از آن خود کرد و نایبقهرمان شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابتها دو موتورسوار گرمهای به رقابت حریفان پرداختند و یک عنوان قهرمانی و دو نایبقهرمانی حاصل کار این موتورسواران گرمهای است کهبرگ زرینی در کارنامه این هیئت به ثبت رساندند.
