به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، انتشارات سوره مهر در دوره جاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب فارنکفورت، کتاب‌هایی از تولیدات خود از جمله «آن بیست و سه نفر» شامل خاطرات خودنوشت احمد یوسف‌زاده، «دختر شینا» خاطرات قدم خیر محمدی کنعان به قلم بهناز ضرابی‌زاده، «فرنگیس» شامل خاطرات فرنگیس حیدرپور به قلم مهناز فتاحی، «زندان الرشید» خاطرات علی اصغر گرجی زاده به قلم دکتر محمدمهدی بهداروند و «در کوچه خرمشهر» به قلم مریم شانکی رادر معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.



همچنین کتاب‌های «سه دیدار با مردی که از فراسوی باور ما می‌آمد» نوشته زنده‌یاد نادر ابراهیمی، «لبخند مسیح» نوشته سارا عرفانی، «آنک آن یتیم نظر کرده» رمان محمدرضا سرشار درباره زندگی پیامبر اسلام (ص) و «جوامع الحکایات» از مجموعه قصه‌های شیرین ایرانی به قلم سپیده‌ خلیلی نیز از تولیدات سوره مهر است که در این نمایشگاه حضور پیدا خواهند کرد.



غرفه ملی جمهوری اسلامی ایران در دو بخش ناشران عمومی و کودک در نمایشگاه کتاب فرانکفورت ۲۰۱۶ (۲۸ مهر تا ۲ آبان ۱۳۹۵ ـ ۱۹ تا ۲۳ اکتبر ۲۰۱۶) توسط مؤسسه‌ نمایشگاه‌های فرهنگی ایران برپا خواهد شد.