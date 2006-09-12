اين فيلمنامه نويس سينما و تلويزيون درباره فعاليت هاي جديد خود به خبرنگار مهر گفت: "محمد مسعود از روزنامه نگاران مبارز و صاحب نام كشور است كه در دهه بيست فعاليت مي كرد و همواره در پي مبارزه با استبداد و حاكميت بيگانه بر كشور بود."



وي ادامه داد: "به تازگي تحقيقات و فيش برداري از روي منابع و كتاب هايي كه درباره اين روزنامه نگار وجود دارد به اتمام رسيده و داستان اصلي در حال نگارش است. بخش عمده اي از تحقيقات در مورد زندگي و فعاليت هاي محمد مسعود با كمك حبيب احمدزاده انجام گرفته و بر اساس برنامه ريزي اين فيلمنامه پس از اتمام براي كارگرداني در اختيار حسن فتحي قرار مي گيرد."



فرشچي با اظهار اميدواري نسبت به جذاب شدن فيلمنامه "محمد مسعود" يادآور شد: "در اين فيلمنامه علاوه بر بررسي آثار مطبوعاتي و سابقه مبارزاتي مسعود به بخشي از زندگي شخصي و خصوصي وي نيز پرداخته ام. در اين متن بخش هايي وجود دارد كه فعاليت و زندگي اين روزنامه نگار در كشور بلژيك را به تصوير مي كشد. البته امكان تصويربرداري اين بخش در كشور مورد نظر بستگي به امكانات و بودجه هنگام توليد دارد."



وي در خصوص همكاري با سامان مقدم براي نگارش فيلمنامه "مادام" و زمان آماده شدن اين متن توضيح داد: "چندي پيش با وي گفتگوهايي در مورد نوشتن مشترك فيلمنامه "مادام" داشتيم، اما بنا به دلايلي اين همكاري ميسر نشد."