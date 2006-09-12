اين فيلمنامه نويس سينما و تلويزيون درباره فعاليت هاي جديد خود به خبرنگار مهر گفت: "محمد مسعود از روزنامه نگاران مبارز و صاحب نام كشور است كه در دهه بيست فعاليت مي كرد و همواره در پي مبارزه با استبداد و حاكميت بيگانه بر كشور بود."
وي ادامه داد: "به تازگي تحقيقات و فيش برداري از روي منابع و كتاب هايي كه درباره اين روزنامه نگار وجود دارد به اتمام رسيده و داستان اصلي در حال نگارش است. بخش عمده اي از تحقيقات در مورد زندگي و فعاليت هاي محمد مسعود با كمك حبيب احمدزاده انجام گرفته و بر اساس برنامه ريزي اين فيلمنامه پس از اتمام براي كارگرداني در اختيار حسن فتحي قرار مي گيرد."
فرشچي با اظهار اميدواري نسبت به جذاب شدن فيلمنامه "محمد مسعود" يادآور شد: "در اين فيلمنامه علاوه بر بررسي آثار مطبوعاتي و سابقه مبارزاتي مسعود به بخشي از زندگي شخصي و خصوصي وي نيز پرداخته ام. در اين متن بخش هايي وجود دارد كه فعاليت و زندگي اين روزنامه نگار در كشور بلژيك را به تصوير مي كشد. البته امكان تصويربرداري اين بخش در كشور مورد نظر بستگي به امكانات و بودجه هنگام توليد دارد."
وي در خصوص همكاري با سامان مقدم براي نگارش فيلمنامه "مادام" و زمان آماده شدن اين متن توضيح داد: "چندي پيش با وي گفتگوهايي در مورد نوشتن مشترك فيلمنامه "مادام" داشتيم، اما بنا به دلايلي اين همكاري ميسر نشد."
مينو فرشچي اين روزها مشغول نوشتن فيلمنامهاي با عنوان "محمد مسعود" است و در قالب آن به شرح زندگي شخصي و حرفهاي اين روزنامهنگار دهه بيست ايران ميپردازد.
اين فيلمنامه نويس سينما و تلويزيون درباره فعاليت هاي جديد خود به خبرنگار مهر گفت: "محمد مسعود از روزنامه نگاران مبارز و صاحب نام كشور است كه در دهه بيست فعاليت مي كرد و همواره در پي مبارزه با استبداد و حاكميت بيگانه بر كشور بود."
نظر شما