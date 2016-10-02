خون شهدا ضامن بقای انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غیاث‌الدین طه‌محمدی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم «محمدرضا زارع الوانی»، شهید رحیم تفریجانی، مادر شهید صوفی و پیکر مادر شهیدان مینایی که با حضور گسترده مردم دارالمومنین همدان برگزار شد، گفت: شهدا در سایه تربیت سرداران بزرگ به این درجه رسیده‌اند.

آیت الله محمدی با بیان اینکه به برکت وجود امام و ولایت واژه «شهید» و «شهادت» معنا پیدا کرده است، گفت: ما از رشادت‌های شهید الوانی مطلع نیستیم.

وی با اشاره به حضور خود در منزل شهید الوانی و بیان اینکه فرزند یک ساله‌ای از این شهید به یادگار مانده است، گفت: شهید مدافع حرم «محمدرضا زارع الوانی» سال گذشته در این ایام در سوریه به درجه جانبازی نائل شد و امسال به آرزویش شهادت رسید.

نماینده ولی فقیه در همدان و امام جمعه همدان با بیان اینکه شهید مدافع حرم «محمدرضا زارع الوانی» در یگان ویژه زمینی سپاه تهران خدمت می کرد و همرزمانش از رشادت‌های وی بیشتر آگاه هستند، گفت: شهدا فرزندان صالح مقام معظم رهبری و انقلاب هستند و وجود آنها ضامن بقای انقلاب است.

محمدی با بیان اینکه اگر مادران شهدا نبودند، شهیدی نیز وجود نداشت، ‌عنوان کرد: شهدا حاصل تربیت مادرانی هستند که باید قدردان آنها بود.

سرهنگ دوم پاسدار «محمدرضا زارع الوانی» از مدافعان حرم آل الله در عملیات مستشاری و در حفظ و حراست از حرم حضرت زینب(س) در سوریه به‌دست تروریست‌های تکفیری داعشی به شهادت رسید.

سرهنگ دوم پاسدار «محمدرضا زارع الوانی» بعد از شهید «قاضی‌خانی»، سردار شهید «حاج حسین همدانی»، شهید «مجید صانعی»، شهید «مجتبی کرمی»، شهید «میلاد مصطفوی»، شهید «محسن فانوسی»، شهید «مرتضی ترابی‌کمال»، شهید «حیدر ابراهیم‌خانی» و شهید «سعید شاملو» دهمین شهید مدافع حرم و بعد از شهیدان «رسول حیدری» و «علیرضا شمسی‌پور» دوازدهمین شهید برون مرزی استان بعد از دفاع مقدس است که به جمع یاران شهید خود پیوست.

همچنین در این مراسم پیکر شهید رحیم تفریجانی جانباز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس تشییع و برای خاکسپاری به گلزار شهدای تفریجان فرستاده شد.

همزمان با مراسم امروز پیکر مرحوم حاجیه خانم گلزار بختیاری مادر سردار شهید «حسن صوفی» که در دوران دفاع مقدس به درجه رفیع شهادت نائل شد، به همراه پیکر مادر شهیدان مینایی تشییع و در قطعه والدین شهدا به خاک سپرده شدند.